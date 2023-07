El trinquet de Xeraco serà este dilluns l’escenari on es resolga la segona de les "minifinals" de la fase classificatòria del V Torneig Mancomunitats de raspall, a les 18.30 hores. L’equip de la Costera–la Canal de Navarrés, amb Moltó, Tonet IV i Raúl, i el trio representatiu de la Vall d’Albaida, amb Vercher, Lorja i Marc, competiran per dos punts que resulten claus per a optar a la gran final, la definitiva del dia 29 de juliol al Trinquet d’Oliva.

I és que el tauler deixa al capdavant al conjunt de la Ribera Alta, amb Marrahí, Seve i Murcianet, guarden cinc punts. A continuació marxa la Vall d’Albaida amb quatre unitats i en el tercer lloc es troba la Costera – la Canal de Navarrés amb dos punts. La "minifinal" a Xeraco arriba després d’unes semifinals marcades per les lesions. Especialment per als valldalbaidins. Cal recordar que l’equip titular està format per Vercher, Canari i Néstor, però tant el mitger, com el punter no van poder actuar en la victòria sobre la Ribera Alta per 30-25, i Lorja i Marc seran de la partida este dilluns. Per l’altre costat, els costeruts van véncer als representatius de la Safor, amb Vicent, Brisca i José, per 30-10. En este sentit, Moltó, Tonet IV i Raúl van sumar els dos primers punts en el caseller. A més de les figures consagrades, Xeraco també viurà la segona de les finals del Torneig Mancomunitats Joves, a partir de les 17.00 hores. En este cas, la parella de la Safor, amb Bonillo i Momparler, es mesurarà amb la de la Ribera Alta de Feo i Rafa de Gavarda. Bonillo i Momparler van superar a Joan i Sergi per 25-20, mentre que Feo i Rafa van véncer a Favarero i Borja per 25-10, a les semifinals. Respecte a la classificació, Joan i Sergi lideren amb cinc unitats, seguits de Bonillo i Momparler amb quatre punts. Tercers queden Feo i Rafa de Gavarda amb dues unitats, mentre que Favarero i Marc tanquen sense puntuació.