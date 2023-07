La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Miramar organitza del 24 al 28 de juliol una setmana cultural dedicada als més menuts de casa. Hi ha programats jocs infantils, pel·lícules al cinema d'estiu, o un taller per a realitzar un ninot faller i la visita al taller de l'artista José Sanchis, entre altres.

A més, el divendres 28 de juliol els xiquets i xiquetes podrán realitzar el seu propi fanalet en un taller a la plaça de la música per a després participar en la tradicional cercavila de la Nit del fanalet per a donar llum, originalitat i frescura als carrers obscurs del poble.

Amb els fanalets decorats es dona pas a la setmana de festes patronals que aquest 2023 se celebrarà del 7 al 13 d’agost.

Susana Gilabert, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Miramar, comenta que "la Setmana Cultural aquest any està dedicada als xiquets i xiquetes, amb activitats variades que omplin les vesprades per a que estiguen d’allò més entretinguts. Els jocs d’aigua no poden faltar, al igual que tampoc la celebració del fanalet. Aquest any hem apostat per una activitat nova, amb la realització d’un ninot faller i la visita al taller de l’artista de Miramar José Sanchis. A més, com tots els anys, realitzem alguna de les activitats a la platja, aquesta edició amb un contacontes a la Plaça del Riuet".

La programació sencera es pot trobar a les xarxes socials i a la web de l'Ajuntament de Miramar