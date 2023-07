El jove poeta valencià Víctor Benavides ha estat el guanyador de la VI edició del Premi de Poesia de Beniopa Pare Miret amb l’obra «Un escarabat on altres tenen un cognom», què fa servir un insecte atrapat dins d’un pot per reflectir una sensació d’ofec existencial. Aquesta obra no és gens convencional perquè combina una manera desimbolta d’escriure amb un llenguatge poètic actual.

Víctor Benavides va nàixer a València en 1994 i compagina la seua tasca docent i com a doctorant en Història Cultura en la Universitat de València amb la poesia. També és coordinador del festival de poesia de València Vociferio, gestor cultural i de comunicació del centre El Micalet, i dirigeix la revista L’IO. A més a més, impartix tallers d’escriptura creativa i és lletrista del grup de música Klimt. El premi per al guanyador Víctor Benavides es l’escultura de Josep Basset, inspirada per l’obra del poeta Francesc Miret que dona nom a aquest premi. El lliurament del premi tindrà lloc el pròxim divendres 21 de juliol a les 20.30 hores al Centre Cívic La Quadra de Beniopa, situat al carrer dels Jurats número 33. La cerimònia d’entrega del premi estarà acompanyada d’un recital poètic de l’obra guanyadora i de les finalistes, junt amb un homenatge a la poeta Anna Campillo, finalista del premi de l’any passat. L’acte també comptarà amb poemes barrocs transformats en poemes musicals pel grup de Xavier Olucha i Neus S. Mena. En aquesta edició s’han presentat 46 poemes, amb una gran varietat de veus i temàtiques què han fet molt difícil la tria del guanyador per part del jurat compost per Maria Josep Escrivà, Anna Gascón i Josep Maria B. Barrachina. Aquest jurat també farà una menció especial als poemes finalistes «L’ombra de la morera» de Gisela Casao, «En silenci» de Mercè Estrela Tena, «Mira, mirem-la, Miret» de M. Carme Moltó Castillo, «Mare» de Pepe Pastor, i «Romanç caòtic del fer» de Borja Puchol. La Societat Literària Saforíssims, la Junta de Districte de Beniopa i la regidoria de Cultura de Gandia han organitzat aquesta última edició del Premi de Poesia de Beniopa Pare Miret, amb l’objectiu de potenciar la cultura a Beniopa gràcies a l’ajuda dels governants i de la ciutadania. Des de l’organització volen destacar la consolidació d’un projecte cultural que anticipa les festes patronals de Beniopa.