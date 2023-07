En un reciente debate electoral Diana Morant exigió a González Pons que dejara de llamarle “Diana” y la designase por su nombre y apellido, como ella estaba haciendo con el político del PP. El incidente no era casual, ni trivial, por cuanto la familiaridad en el tuteo que se permitía González Pons revelaba la idea de la etiqueta democrática que impera en la derecha española y que se sustenta, básicamente, en la convicción de que, más allá del PP, todo es usurpación e intrusismo a manos de advenedizos. De ahí que la respuesta de Morant fuese recordar que, gracias a los gobiernos del PSOE de Felipe González, ella pudo estudiar ingeniería y estaba en ese debate a pesar de ser de una familia trabajadora. Era el discurso de clase que reclamaban las circunstancias para subrayar las diferencias entre las políticas igualitarias de su partido y el de Esteban González Pons, cuya hoja de servicios en ese punto permanece en blanco.

Como era previsible González Pons no accedió a la petición de Diana Morant, aceptando los códigos de la política y del civismo más elemental, sino que decidió aludir a su rival política como “ministra” para dejar bien claro que a él nadie le decía cómo debía comportarse ni cómo llamar a la gente, y menos cuando determinada gente pretende ser tratada como le tratan a él. “Perdóneme, señora ministra”, repitió Pons, evitando con tan necio subterfugio referirse a Diana Morant como ella quería, y en el tono de quien se cree capaz de burlar a su contrincante por ser más agudo, más irónico y, sobre todo, más chulo. Después de todo, ¿qué iba a hacer Diana Morant sino aguantarse?

La anécdota dejaba de serlo cuando se pensaba que, en líneas generales, representaba lo que se ventila mañana en las urnas: un futuro en el que la igualdad siga siendo un elemento central en las políticas del gobierno o se deje en manos de los González Pons de turno. Las elecciones son excepcionales en aspectos aún más importantes. De entrada, representan como nunca hasta ahora la etapa de “modernidad líquida” que atravesamos y a la que se refería Zygmunt Bauman en su conocido libro, un escenario situado entre lo caducado y lo que aún no ha cristalizado, que será estudiado, decía Umberto Eco, como hoy se observa el prerromanticismo, como un periodo de transición que afectará de manera aún desconocida al funcionamiento de las democracias liberales. No es extraño, pues, que, en la campaña, como en las elecciones autonómicas, hayan predominado elementos antipolíticos completamente insólitos, siendo el más importante que no sean ya los resultados de la gestión de los gobiernos (y significativamente los de “izquierdas”) determinantes para decidir el voto sino otras cuestiones que, hasta hoy, eran secundarias o demasiado vulgares, vagas o confusas para merecer la atención de los ciudadanos. De ahí que las propuestas nostálgicas hacia el orden y la seguridad del mundo de ayer (ese mundo que tan bien encarna González Pons) sean vistas, según las encuestas, con agrado y hasta con euforia por gran parte del electorado, o que el líder del partido de González Pons pida apoyo hasta a los votantes de Podemos, o que el mismo Felipe González invocado por Diana Morant se haya abstenido clamorosamente de pedir el voto para el PSOE y sea partidario de que gobierne la lista más votada, o que el racionalismo ilustrado haga aguas ante la filosofía de mesa camilla de Campoamor, según la cual “nada es verdad ni mentira y todo es según el color del cristal con que se mira”. Estas paradójicas expresiones de la política real (y las hay a patadas) son más líquidas que la horchata, pero de algo podemos estar seguros: en ese viaje a través de la incertidumbre las ensoñaciones sobre el pasado son inútiles, y aunque en un mundo en metamorfosis parezcan reconocibles y deseables, son solo polvorientas piezas de museo.

No está de más recordar en estas elecciones tan líquidas lo que uno de los popes del liberalismo, Isaiah Berlin, (muy celebrado por el partido de González Pons, donde el liberalismo no existe), decía rotundamente en sus últimos años al ser preguntado por aquello en lo que creía: “Creo en el estado del Bienestar”, subrayó, es decir, en la obtención de derechos sociales, en la extensión de las políticas de igualdad, que son las señas de identidad de la socialdemocracia. Como decía Norberto Bobbio, “como principio fundacional, la igualdad es el único criterio que resiste el paso del tiempo”. Es lo que pedía Diana Morant en el debate con González Pons y lo que no obtuvo ni siquiera en el trato formal, y también lo que indica que, aun en estos tiempos tan líquidos, hay valores en forma de derechos pendientes, de verdades “evidentes por sí mismas”, como diría Berlin, que pase lo que pase mañana, no podrán ser derogadas.