El trinquet de Castelló era este diumenge l’última parada de la ronda classificatòria del V Torneig Mancomunitats de raspall amb molt a dir. L’equip de la Costera–la Canal de Navarrés, amb Moltó, Tonet IV i Raúl, necessitava guanyar i deixar al trio de la Ribera Alta, amb Marrahí, Murcianet i Bossio, amb deu jocs. No ha sigut així, sinó que al revés. Els riberencs han guanyat per 30-10 i han atorgat el bitllet per a la final definitiva d’este dissabte a Oliva als representatius de la Vall d’Albaida, amb Vercher, Canari i Lorja.

Amb este resultat, la Ribera Alta queda primera amb nou unitats; la Vall d’Albaida, segona amb set punts; els costeruts queden tercers amb cinc unitats i la Safor, amb Vicent, Brisca i José, tanquen el tauler sense puntuació. Abans de tot açò, també ha tingut lloc la final de la tercera ronda del Torneig de joves, on no hi havia més en joc que el primer lloc a la classificació. L’equip de la Costera – la Canal de Navarrés, amb Joan i Sergi, s’ha imposat al de la Safor, amb Bonillo i Marc, este últim substituint a Momparler, per 30-10. Així, Joan i Sergi acaben líders amb nou punts; Bonillo i Momparler, segons amb sis unitats; la Ribera Alta, amb Feo i Rafa de Gavarda, tercers amb cinc punts; mentre que la Vall d’Albaida, amb Favarero i Marc, queda última sense punts.