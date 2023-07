El dilluns 17 de juliol van començar les competicions de la Setmana Esportiva de Miramar, organitzada per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Miramar. Al voltant de 200 esportistes s’han inscrit a les diferents modalitats màdel, pilota grossa, pàdel, futbol sala, futbol 8, tenis, la cursa infantil.

Una setmana esportiva celebrada, com també l’any anterior entre el poble i la platja on participa la gent del poble però també els visitants de Madrid o l’interior de València, que cada any participen en la cita esportiva.

Així, des de 17 fins al 21 de juliol les vesprades a Miramar han sigut completament esportives. El dimarts vam veure com els xiquets i xiquetes de l'escola de Màdel van fer una exhibició perfecta de tot el que han aprés aquest curs. Eira, Antonio, Soraya i Valeria van rebre de mans del regidor d'Esports, Jose Juan Mayor, i del seu entrenador Salva Gregori, una medalla per la participació en la Setmana Esportiva.

El dimecres va ser el torn del màdel, en aquest cas amb un enfrontament amateur entre l’equip local compost per David i Joan (campions) i l’equip visitant de Eduardo i Javier (subcampions). També vam tindre temps per a la Pilota Grossa, una modalitat de menys impacte que es va jugar a la plaça dels Sants de la Pedra i que l’Ajuntament de Miramar a través de diverses activitats està intentant recuperar al municipi.

Pel que fa al tenis, el primer i segon lloc es va disputar amb la partida d’una parella ja veterana de la Setmana esportiva: Sebastián Zanotta (campió) i Javier Frias (subcampió).

El dijous 20 de juliol a les 19 hores es va celebrar la Milleta, la cursa popular infantil organitzada conjuntament amb el Club d’Atletisme Miramar Fent Cames. Molts són els xiquets i xiquetes que participen des dels dos anys fins als disset.

El mateix divendres 21 de juliol es van realitzar les finals de pàdel, futbol sala i futbol 8 i va tindre lloc l’entrega de trofeus en el Camp de Futbol de Miramar.

L’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, junt al regidor d’esports, Jose Juan Mayor, han fet entrega dels trofeus als guanyadors i guanyadores: “La Setmana esportiva és un encontre tradicional del municipi que anima a la població, joves i adults i que els concentra entorn de l’esport. És una oportunitat per veure gent de Miramar i també visitants estivals gaudint de l’esport i disfrutant de l’amistat com a símbol d’unió en equip”, destaca Jose Juan Mayor, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Miramar.