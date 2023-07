Con sólo 27 años Sergi Vidal, en Potries, es uno de los alcaldes más jóvenes de la Safor, junto a otros de una generación similar como Pau Canet en Almiserà o Robert Miñana en Daimús. En la pasada legislatura fue concejal de Cultura y Patrimonio. En noviembre de 2022 la alcaldesa, Assumpta Domínguez, manifestó su intención de no optar a la reelección, por lo que el colectivo local de Compromís confió en Vidal como cabeza de cartel. Se estrena en el cargo después de que el 28M Compromís obtuviera 5 ediles y 4 el PSPV-PSOE.

¿Cómo entró en política, y por qué optó por Compromís?

Lo que yo entiendo por política va mucho más allá de la representación institucional y de las administraciones públicas. Yo lo entiendo como la participación en la vida pública, en los proyectos colectivos y comunitarios. Por eso digo que en la política estamos y estoy desde siempre. Si acaso más activo y consciente en movimientos asociativos en el pueblo y estudiantiles en la etapa de la educación Secundaria. Y mucho más implicado en la etapa universitaria. Por lo que se refiere a la implicación concreta en partidos y la representación institucional, en 2015 acudí con una amiga a una asamblea abierta que hizo Compromís en Potries, en la que se planteó el cambio de alcaldía de JuanFer Monzó a Assumpta Domínguez, y me animaron para formar parte de la lista. En 2019 repetí y fui elegido como concejal de Cultura y Patrimonio. Hasta ahora.

¿Cuáles son los primeros decretos que firmó como alcalde?

Le digo cuatro. La autorización de uso de la vía pública y equipamiento municipal a la asociación de fiestas de forma gratuita para la organización de la Nit de Sant Joan. La reducción horaria del personal trabajador del ayuntamiento durante los meses de verano, un derecho del que deberían disponer todos en las empresas, y las administraciones debemos ser ejemplares. También la inhumación de los restos de José Serquera Antolí, alcalde honorífico de Potries, que fue fusilado tras la Guerra Civil y que regresó a casa el 1 de julio en un acto de reparación para la familia y nuestro pueblo. Y la solicitud de subvención del Potries Music Fest por valor de 40.000 euros, que esperamos que el nuevo Consell y la Conselleria de Cultura nos aprueben para continuar dando apoyo a la cultura rural.

Finalmente, Compromís gobierna en solitario.

Sí. Tenemos la mayoría absoluta de la Corporación del Ayuntamiento de Potries después de haber sacado el 53% de los votos en las elecciones del 28 de mayo. Hemos constituido un equipo de gobierno de cinco personas con un compromiso incuestionable para sacar adelante a nuestro pueblo. La confianza se construye con hechos y no con palabras.

¿Cómo calificaría los ocho años de Assumpta Domínguez como alcaldesa?

Assumpta Domínguez y sus equipos de gobierno han hecho despegar a Potries en los últimos ocho años. Lo han puesto en el mapa y le han convertido en referente en muchísimas materias. Es lo que mejor resume su alcaldía.

¿Cómo animaría a la gente joven a que no se vaya del pueblo?

Primero dando ejemplo. Por eso he vuelto a casa, al pueblo, porque quería, después de 9 años estudiando y trabajando en València. Potries es un hogar, y lo hemos cuidado para que lo sea. Lo continuaremos haciendo y seguiremos posibilitando el máximo de oportunidades, ya no sólo para que el futuro de nuestro pueblo esté garantizado, sino porque la gente joven que queremos quedarnos y vivir aquí, podamos hacerlo.

¿Cómo cree que será la interlocución con los nuevos responsables del Consell y de la Generalitat? ¿Qué espera de cada uno de estos organismos?

Debo ser sincero. No estoy nada confiado con el cambio en la Generalitat. A la cabeza me viene la corrupción, el abandono de los pequeños pueblos, y la deuda que el gobierno del Partido Popular tuvo con el Ayuntamiento de Potries cuando no quería pagarnos subvenciones que nos debía. Y todo se agrava con la entrada de Vox, una fuerza reaccionaria que quiere arrasar con todos los derechos conseguidos y nuestra cultura. Sea como sea, seré el primero en tocar todas las puertas para reclamar lo nuestro y lo que pensamos que nos merecemos.

Uno de los proyectos más importantes es el de la residencia y centro de día para mayores. ¿Confía usted en que la Generalitat cumplirá su compromiso?

La Generalitat tiene un compromiso firmado con el Ayuntamiento y el pueblo de Potries para financiar una residencia y centro de día públicos para personas mayores por valor de 18 millones de euros. Si no lo cumple, iremos donde sea necesario.

Por último, ¿cómo podría protegerse mejor y poner en valor el rico patrimonio hidráulico que tiene Potries, y que se está degradando?

En primer lugar, usándolo. Tenemos retos importantes y pendientes con la Comunidad de Regantes del Río de Alcoi. Vamos a seguir persistiendo en el tema desde este mismo verano. El Ayuntamiento ya ha hecho, realiza y hará todas las acciones de protección posibles en materia patrimonial, pero su uso es lo que más se necesita.