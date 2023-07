Cristina Fornet accedió a la Alcaldía de Piles tras un pacto de gobierno entre PSPV-PSOE, Compromís y PP que desbancó a Independents per Piles, la formación que lideraba el exalcalde David Morant, y que ha estado tres legislaturas consecutivas desde 2011. Fornet tiene formación y experiencia como docente y en los últimos tres años ha trabajado en la Conselleria de Educación como asesora. Ha sido además presidenta comarcal de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. Es miembro de la sociedad musical de Piles desde los 7 años y de la junta directiva desde los 18 años.

¿Cómo entró en política?

La política la he vivido de pequeña en casa. Mi padre fue concejal en el Ayuntamiento de Piles y conseller en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, donde creó el gabinete psicopedagógico y el centro de estimulación precoz.

El pacto de Piles es atípico, en tanto que gobiernan PSPV-PSOE y Compromís con el PP.

El pacto fue motivado por la necesidad de los tres partidos políticos en detectar que nuestro pueblo necesitaba un cambio. Después de doce años de gobierno, el «modus operandi» del anterior gobierno, no era, para nuestro criterio, el más correcto. En el traspaso de poderes apenas hemos tenido ayuda.

¿Cuáles han sido los primeros decretos que ha firmado como alcaldesa?

Los primeros decretos han sido motivados por la necesidad de las personas de nuestro pueblo, en cuanto a horarios comerciales.

¿Se ha encontrado el ayuntamiento como se esperaba, en cuanto a las arcas municipales o al funcionamiento interno?

Esperábamos encontrar las arcas municipales con un superávit sustancial, como así anunciaba días antes de las elecciones el anterior Gobierno municipal. Pero nuestra sorpresa fue la situación, nada que ver con el anuncio por redes sociales del anterior equipo. Podríamos definirlo incluso de lo contrario.

¿Cuáles serán los retos para esta legislatura o los grandes proyectos previstos?

El reto más importante es una reivindicación histórica: nuestro pueblo merece una escuela digna. El pasado 30 de junio firmé el contrato con el responsable de la empresa adjudicataria. Recuerdo que los primeros pasos se dieron hace siete años, cuando yo era concejala en la oposición, explicamos al entonces alcalde, David Morant, la conveniencia de que el proyecto entrase en el Edificant. En primer lugar se desestimó, y después, en octubre de 2022, se adhirió. A estas alturas, nuestro pueblo tendría ya la deseada escuela, pero en esta legislatura se hará realidad. La parte del asociacionismo también merece un impulso, porque en doce años se ha visto realmente afectada. Me gustaría impulsar un buen auditorio para la banda de música y el resto de asociaciones, y construir un almacén municipal para ahorrar el gasto mensual en alquiler. Tenemos muchos proyectos pero la realidad en las arcas, son otras totalmente diferentes a las que el Consistorio anterior anunciaba. Estamos en un estado lamentable, eso que anunciaban de logros económicos, ahora ya de ellos podemos decir que logros están en las nubes, pero no son nada reales.

¿Qué sabe de las obras de la carretera Piles-Oliva, que ejecuta la Diputación? ¿Y el proyecto del puente para unir ambas playas sería factible?

En cuanto a las obras de la carretera la Diputación y la empresa adjudicataria han previsto que hacia el 25 de septiembre estarán acabadas. Respecto del puente, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y yo, nos hemos ya reunido, en este primer mes de mandato, porque vemos la necesidad de tener ese punto de unión. Lo haremos realidad en esta legislatura.

¿Necesita Piles algún revulsivo desde el punto de vista urbanístico?

Sí, estamos ya trabajando en ello. Lo más urgente nada más entrar era sacar adelante el tema de la campaña estival, pero en breve podremos dar nuevas noticias urbanísticas.

Imagino que la lucha contra la regresión de la playa seguirá siendo una reivindicación.

Así es, aunque como sabe la competencia no recae en el Gobierno local. Me he reunido con la plataforma Salvem les Platges al Sud de Gandia, para escuchar sus demandas. En cuanto a la arena, tenemos 1.500 metros cúbicos guardados en un almacén por si viene un temporal. Queremos una solución estable y definitiva.