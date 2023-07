En el mes de maig de 2019 aquest diari publicava la nostra aportació titulada La Xeresa del segle d’or valencià, on parlàvem de la importància de les obres d’enginyeria locals en el segle XV, concretament de la séquia de Sant Joan i del conjunt hidràulic del Molí. En aquell moment les obres del nou pas a nivell destruiren part de l’antiga infraestructura mudèjar bastida en 1419, sent excavada i documentada parcialment gràcies a l’acció decidida de la nostra associació (Foto 1).

El darrer dissabte 8 de juliol, fent el recorregut de la pujada nocturna al Pla de la Vella, organitzada per l’associació local Corresendes, ens adonàrem de la presència d’una porta de ferro (Foto 2) col·locada en una part del tram de la séquia del Molí que travessa la propietat on se situa aquesta infraestructura històrica de molta que li dona nom. Aquest simple fet, el de disposar una barrera física i psicològica per evitar el discórrer humà per una zona de servitud de pas, per molt que passe per dins d’una propietat privada, havia de constituir, almenys, la llavor que germinara en un article d’opinió que intentara remoure consciències locals i comarcals no només en qüestions patrimonials sinó de la pèrdua de drets fonamentals generals en favor d’interessos particulars.

Acostumats al menfotisme i despreci de les autoritats municipals cap als assumptes arqueològics i històrics, no podíem evitar fer un document que es quedara en la burla simple del registre d’entrada i que es diluira el clàssic silenci administratiu, sinó que calia passar-lo per «registre general comarcal» per a buscar una solució entre tots els afectats i fer valdre els drets de la comunitat general de Xeresa.

Pressumptes irregularitats

En març de 2022 un ciutadà anònim avisà, de nou, a la Conselleria de Cultura de les pressumptes irregularitats que estaven ocorreguent en l’edifici del Molí de Pérez o de Xeresa, paralitzant-se les mateixes i donant un colp d’atenció al nostre municipi en matèria de supervisió del patrimoni local. La seua anterior propietària l’havia venut a una família forastera que va efectuar algunes obres i que a la vegada havia traspassat la finca a l’actual família que passa temporades allí. Aquesta darrera va enllestir un programa edilici que afectava de manera greu a la fisonomia d’un edifici bastit amb la revolució del senyor de Xeresa en el segle XV, Galcerà de Vich, el qual va arribar a ser lloctinent procurador del duc de Gandia, Alfons el Vell. La primera afecció havia de veure amb els paraments del mateix edifici (Foto 3), perforant noves obertures sense realitzar un detallat estudi arqueològic murari que ens havera proporcionat informació sobre l’evolució arquitectònica de l’immoble preindustrial (Foto 4). De la mateixa manera, els treballs dels obrers de 2022 modificaven estructures fonamentals que expliquen el funcionament d’un molí tradicional fariner, com la zona anomenada com a cacau, amb la seua volta rebaixada de rajoles amb les clàssiques empremtes del canyís per poder separar la cintra o estructura de fusta emprada per bastir la volta anomenada. En este cacau o habitació subterrània és on se situava l’engranatge en forma d’una roda amb àlems sobre la qual queia l’aigua des del cup o torre, fent moure la mola volandera sobre la fixa (Foto 5), ambdós encara allotjades dins de l’edifici.

Falta de control arqueològic

La falta de control arqueològic exterior es complementa amb la de l’interior, amb l’arrencada de part del bigam històric per modificar l’organització, amb la conseqüent pèrdua d’informació pel que fa al funcionament i ús dels espais. Unida amb la construcció de noves estructures, tipus llavador, sobre el revestiment de carreus que ha servit de sosteniment del cup original on queia l’aigua portada amb un aqüeducte des de una bassa, més antiga que l’actual del segle XVIII (Foto 6), documentada recentment més a l’oest de la propietat i que seria l’original del segle XV. I què dir de les troballes realitzades ja fa anys, quan l’anterior propietària ens deixava entrar en la seua finca i on amb el seu permís fèiem alguna visita guiada per a gaudiment de la ciutadania local, batejada com a Ruta de l’Aigua de Xeresa (Foto 7), i on es podia veure peces que havien format part del procés de moltura del gra del qual es tenen documents escrits d’almenys l’any 1610, amb l’arribada dels repobladors mallorquins.

Ara bé, tornem a allò que ens interessa més. Aquella representada per la voluntat particular de tancar un dret de pas ancestral que existiria des del bastiment ara fa segles de les anomenades Hortes del Molí, tota la terra situada a la banda nord i occidental del barranc de Xeresa, on se situen les històriques terres de regadiu. L’arqueologia ens ha oferit els darrers anys tota una sèria d’indicadors de la riquesa històrica local. La intervenció del Fossar va traure a la llum els fonaments d’una torre defensiva de l’alqueria andalusina de Xeresa, situada al voltant la mesquita fossilitzada en l’actual temple parroquial. Aquest costat menys productiu, agrícolament parlant, es dedicava a zona de vivendes, zona de necròpolis o cementeri (carrer de les Danses i adjacents) i a zona de bovalar. Mentres, la zona de les Hortes era el verger local, tal com ens delata la forma del parcel·lari, totalment diferent a la planificació medieval cristiana de conquesta visualitzada en altres indrets del país, a la presència de la Séquia Mare de les fonts (la del Molí), la presència de ceràmica musulmana per tot arreu, així com la construcció de corrals de ramat en el Ravalet de la Trinitat com ens diuen les fonts històriques escrites i arqueològiques.

Aquest sistema de reg antiquíssim, d’arrel musulmana, amb captació d’aigües des del naixement de la Font del Molí, modificat en els segles XIX-XX per l’actual alcavó o mina d’aigua, va servir de base als feudals en el segle XV per disposar d’una infraestructura aliena al món musulmà, com era la d’obligar a fer moldre tot el seu gra al nou molí bastit cap a l’inici del sistema per aprofitar la major quantitat d’aigua emmagatzemada en les basses que han existit. Durant els segles moderns i contemporanis la Sèquia del Molí ha estat millorada amb lluïts i testelladors de pedra llaurada.

Canvis de conreus

Els conreus han canviat, des de la preuada canya de sucre que alimentava el trapig de la Casa Senyorial del carrer Major fins a la morera i conreus de regadiu, arribant a l’actual taronja. Aquesta empremta o herència dels nostres avantpassats és la que poc a poc s’està esvaint, ja siga en forma de voler fer plans urbanístics on es dubta que es tinga en compte el traçat o existència d’un parcel·lari agrari mil·lenari i de la seua Séquia Mare. D’igual mode es perd l’oportunitat municipal d’aquisició d’una finca i edifici, la del Molí, amb la seua potencialitat etnològica (conté intacta la maquinària de molenda del segle XX), patrimonial i didàctica (rutes i visites escolars), i d’esbarjo-turístic (donada la immediatesa del paratge del Mondúver). I finalment, com a guinda del pastís, tenim actuacions particulars de tancament d’espais de servitut de pas ancestrals sense una pressumpta actuació contundent municipal que, en conjunt amb allò anteriorment dit, ens priven del nostre dret de gaudir adequadament d’un passat comú. Millor còctel impossible per a perdre la nostra identitat: acció d’agents exteriors més la complaença dels natius.