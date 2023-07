A principis del mes de març saltava la notícia del tancament de la comunitat de la Companyia de Jesús a Gandia. Després, ja avançat el mes d’abril, l’església també clausurava les celebracions cultuals i l’acompanyament espiritual dels fidels. Una notícia d’impacte, amb molts comentaris des de totes les instàncies de la ciutat que subratllaven que la presència d’una institució com la Companyia de Jesús ha sigut un privilegi per a tota la societat, perquè el seu caràcter religiós ha anat sempre unit a la formació humana i cristiana de jòvens i adults, i l’atenció espiritual de moltes persones amb especials necessitats.

La primera fase de la seua estada a Gandia va començar en 1545 en formar-se una comunitat jesuïta, per designi del fundador Ignasi de Loiola en resposta a les peticions del duc Francesc de Borja, que tenia el projecte de fundar un col·legi, al qual ben prompte s’hi afegiria una universitat. Una tan completa institució educativa, que abastava els estudis mitjans i superiors, va contribuir a fer de Gandia un centre cultural i religiós important. Per dir-ho de forma breu, hi visqueren figures de gran volada, cadascuna en representació dels tres segles d’existència de la universitat, com l’autor espiritual Antoni Cordeses, el pensador Baltasar Gracián i l’historiador de la literatura Joan Andrés i Morell.

La pacífica i il·lustrada presència dels jesuïtes acabà, de manera traumàtica, el dia 3 d’abril de 1767, en ser expulsats de tots els dominis de la monarquia borbònica de Carles III, en aplicació de la seua secreta pragmàtica del 27 de febrer del mateix any. Una perfecta logística, comandada pel comte d’Aranda, va fer possible l’expulsió d’uns 5.000 jesuïtes en poc de temps. A Gandia, sense cap incident, la comunitat va ser expulsada en unes hores. A més de la desaparició de la universitat, la biblioteca i la documentació van ser confiscats, els objectes de culte de l’església distribuïts en diversos pobles i el mateix edifici molt modificat, d’acord amb el projecte de destinar-lo a usos ben diferents dels fundacionals. L’església, construïda en el segle XVII, va ser clausurada durant uns quaranta anys fins l’arribada dels escolapis en 1807. Tot amb tot, la persecució borbònica de la Companyia de Jesús arribà a aconseguir del papa Climent XIV, en 1773, la seua supressió. Un altre papa, Pius VII, el de l’època de Napoleó, la va restaurar en 1814.

La segona etapa de la presència de la Companyia de Jesús entre nosaltres, va començar per un fracassat intent de tornar a Gandia en 1815. Restablerta en el conjunt de la monarquia de Ferran VII, ben prompte va ser novament suprimida, en 1820, per les Corts del Trienni Constitucional, per a ser restablida en 1823 i ben prompte, per la llei de supressió de les congregacions religioses de 1837, d’una forma ja de llarga durada. Quan en 1890 els jesuïtes van tornar a Gandia, ho van fer en el Palau ducal, que havien comprat un poc abans. El casal dels Borja, convertit en santuari del sant duc, va ser profundament reconstruït pel seu estat ruïnós i adaptat a les necessitats d’una comunitat que també acollia el noviciat i una important acció pastoral, de tal manera que s’hi edificà una nova església oberta al culte públic. La simple enumeració de les activitats formatives, associatives, educatives, culturals i socials, com Fontilles, ocuparien un espai, que algun dia s’haurà de concretar en alguna publicació solvent. També tot acabà de forma traumàtica amb la nova expulsió decretada pel govern de la República, en aplicació de l’article 25 de la Constitució de 1931. Uns pocs religiosos van viure de forma anònima en algunes cases de la ciutat, una situació que no els va estalviar pagar el seu tribut de sang a cinc d’ells entre 1936 i 1937, com tampoc la destrucció d’una part important del palau i de l’església.

Després de la guerra, el retorn dels jesuïtes va significar novament un temps de restauració de l’edifici i de construcció d’espais de residència per a acollir els religiosos, que havien de fer la Tercera Provació de preparació a la professió solemne. L’acció pastoral d’aquells jòvens sacerdots de diverses nacionalitats fou un verdader aire de renovació espiritual en aquella ensopida societat nacional-catòlica. La nostra comarca, a més, va aportar moltes vocacions a la Companyia, amb religiosos amb càrrecs institucionals, en el treball pastoral, en les missions i en diverses publicacions de llibres.

L’esperit de la Companyia continuarà inspirant el col·legi Borja, el gran patrimoni històric, cultural, artístic del palau ducal i la memòria de sant Francesc de Borja. Una presència que, més enllà de la història, encara té la seua millor expressió en els actuals jesuïtes saforencs que continuen la missió de la Companyia de Jesús en diversos llocs del món, al servici de tantes persones i pobles marcats per la misèria i la injustícia, en espera d’una paraula i una acció que els reconega la seua dignitat personal i de poble.