El dissabte 23 de setembre es celebrarà al jardí de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós el concert solidari Strong People. Així ho han anunciat la regidora de Cultura, Balbina Sendra; la representant de la Farmàcia del Passeig, Isabel García, i Silvia Riera, representant d’Strong People.

"Estic encantada de tornar a col·laborar amb Strong People amb un tema tan important per a la societat com és el càncer infantil i poder humanitzar espais on els xiquets passen tantes hores en condicions difícils. Sempre he pensat que si no existira Strong People hauríem d’inventar-lo. El concert és l’acció més important i visible que fan durant tot l’any i on més diners recapten", ha manifestat Sendra.

El cap de cartell serà el grup Revólver, que actuarà a partir de les 21:30 hores. L’obertura de portes serà a les 19:30 i "Sin Comentarios" faran de teloners en la que serà una gran festa solidària. Aquesta està organitzada per la Farmàcia del Passeig amb la col·laboració de la Fundació IN i l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Les entrades ja es poden comprar a la farmàcia del passeig 24h (al costat de la Casa de la Marquesa) fins esgotar les vora 1.000 persones de capacitat que té el recinte. El preu serà de 25 € i inclourà, a banda de l’entrada al concert, una samarreta blanca i la participació en un sorteig amb nombrosos premis. Per altra banda, també es podrà col·laborar amb la compra de tan sols la samarreta per 10 €.

"És la huitena edició d’aquest esdeveniment solidari i hem tingut la novetat enguany de convocar un concurs amb els alumnes d’art de l’IES Maria Enríquez i Escolapias Gandia per al disseny de les samarretes blanques", ha expressat Riera. A banda, ha afegit que el disseny de les samarretes d’adults ha estat a càrrec d’Isa Garrido i la de xiquets ha estat feta per Iker Llamas, els dos d’Escolapias Gandia.

Tota la quantitat econòmica recaptada anirà destinada a unes ajudes específiques a l’Hospital Sant Francesc de Borja i, la majoria, a l’Hospital Clínic de València.

Per últim, García ha destacat que "la venda de camisetes a la Farmàcia del Passeig és molt ràpida, així que la gent no s’espere a última hora perquè s’esgoten ràpidament". La representant de la Farmàcia del Passeig ha conclòs expressant: "Tenim la intenció de fer una «marea blanca» amb les samarretes i pretenem que tothom, quan compre la entrada, la porte al concert perquè entrarà en una rifa solidaria".