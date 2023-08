Salvando todas las distancias, la Colegiata de Gandia cada vez se va pareciendo más a la Catedral de València. No solo porque, desde siempre, ambos son espectaculares templos de culto católico, sino, y ahí la novedad, porque en los últimos años en el caso gandiense se ha notado un incremento del atractivo turístico que genera. Ahora ya no sorprende apreciar un elevado número de visitantes que no pasan de largo cuando se topan con los históricos muros de piedra y se adentran a través de una de sus dos espectaculares puertas para contemplar el interior.

Ese ha sido, en buena parte, el resultado de los esfuerzos que están llevando a cabo el Ayuntamiento de Gandia y el Cabildo de la Colegiata para poner en valor este monumento que, todo sea dicho, es uno de los ejemplos de arquitectura gótica más notables de la comarca. Hace más de un año el Gobierno de Gandia aprobó un convenio con la Colegiata para inyectar 15.000 euros al año, durante los próximos cuatro, destinados a invertirlos en acciones que pudiesen situar el monumento al alcance de cualquier visitante. Una parte del dinero se ha empleado en situar cámaras de seguridad, porque aunque parezca mentira la Colegiata sufrió varios robos en los que desaparecieron objetos, y para habilitar un sistema de audioguía en varios idiomas que permite a los vistantes conocer los detalles del templo y de los objetos situados en el interior mientras recorren el escenario. Todo ello, sin coste para el visitante porque la entrada es libre y el horario de apertura amplio. Pero este convenio para el uso recreativo y cultural de la Colegiata ha ido más allá con acciones dirigidas a llamar la atención del visitante e invitarle a entrar en el templo. Eso se ha hecho mediante la instalación de exposiciones temporales que, estratégicamente, se han montado en la zona «moderna», la que se construyó en el siglo XVI, por decisión de la duquesa María Enríquez, como ampliación a la estructura de los siglos XIII y XIV. La primera de esas exposiciones fue precisamente «Splendor Collegiata», que mostró aspectos conocidos e inéditos de la construcción, ampliación, incendio en la guerra y restauración del templo. Ahora, coincidiendo con el verano que llena Gandia de turistas de sol y playa, se ha abierto «Les Festes de Gandia», un recorrido sencillo con imágenes de Àlex Oltra y objetos de la propia Colegiata que, sobre todo, invitan al visitante a no perderse el recorrido por este monumento. Desde un primer momento el Cabildo de la Colegiata dejó claro que lo fundamental de este proyecto era que todo lo que se pudiera hacer no interfiriera en el culto. Por eso, entre otros aspectos la entrada de turistas se ha señalizado por la Puerta de los Apóstoles, la zona más alejada al altar, mientras que la Puerta de Santa María queda reservada para los fieles que acuden a las misas. Como ha comprobado este periódico en varias jornadas, la asistencia al culto y las visitas turísticas no se molestan, entre otras cosas porque de lunes a viernes la asistencia a las misas sigue siendo muy reducida y los fieles se sientan casi siempre en las primeras bancadas y porque los visitantes que entran son conscientes de ese «doble uso» y respetan los momentos de silencio durante los oficios.