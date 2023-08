La regidora de Cultura i delegada de Fira i Festes a Gandia, Balbina Sendra, i l’artista José Gallego han presentat el cartell de la Fira i Festes 2023, obra del mateix Gallego. L’artista, nascut a Gandia el 1980, es va dedicar a l’ofici d’artista faller i l’any 1998 va dissenyar i muntar la seua primera falla infantil en Gandia.

A partir d’ací començà una carrera professional que l’ha dut, entre altres èxits, a aconseguir 3 premis a la millor falla infantil de València l’any 2017, 2021, 2023, en la comissió de Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. També ha treballat en la ciutat d’Alacant, on la seua obra ha obtingut quatre primers premis consecutius en la secció especial de les Fogueres de Sant Joan, en este cas en la comissió de Sèneca-Autobusos els anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

A partir del 2020 decidix diversificar i fa diferents treballs de disseny, obra gràfica, il·lustració i pintura mural i funda amb la seua parella la marca «Ales Mans». En la presentació del cartell Gallego va explicar ahir que la intenció ha estat «un pregó gràfic, un cartell anunciador fresc amb colors alegres i cridaners». «Tots els camins de la Fira i Festes ens porten al Passeig de les Germanies, per això les seues línies són les que ens porten fins al cartell».

Amb les lletres com a protagonistes, i fusionant-se amb elles, ha dibuixat al Tio de la Porra, que convida a tots a sumar-se a les festes de la ciutat. «En el nostre record infantil tenim eixa espera il·lusionant d’estar en el col·legi i escoltar el so dels tambors acostant-se, per això els tambors també estan inclosos en el cartell», ha comentat José Gallego. L’obra gràfica està envoltada de focs artificials, en l’explosió central dels quals es troba l’estrella o cometa de sis puntes característica de l’escut de Gandia.