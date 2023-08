A questa frase de Millán-Astray (encara que segons l’historiador Hugh Thomas, fou: «Muera la intelectualidad traidora») va ser pronunciada al Paranimf de la Universitat de Salamanca el 12 d’octubre de 1936, en la inauguració del curs acadèmic.

En el seu discurs, el professor Francisco Maldonado atacà violentament Catalunya i el País Basc, que qualificà de «cánceres en el cuerpo de la nación», dient que «el fascismo, que es el sanador de España, sabrá como exterminarlos».

Quan Miguel de Unamuno, rector de la Universitat, deia unes paraules criticant la intransigència de Maldonado, el general Millán-Astray cridà: «Muera la intelectualidad traidora». Unamuno respongué al crit de Millán-Astray, amb la seua coneguda frase: «Este es el templo de la inteligencia. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha».

He recordat aquest episodi davant l’actitud perversa del partit que ha decidit censurar i prohibir revistes en valencià, en l’intent de frenar l’ensenyament de la nostra llengua. Per cert, ¿per què el silenci dels bisbes valencians davant aquesta censura? Callarien els bisbes si es censurara la COPE?

De fet, en aquest intent d’acabar amb el valencià al nostre país la primera mesura del nou conseller d’Ensenyament serà modificar la llei de plurilingüisme, que preveu quotes d’un 25% de les classes en castellà, d’un altre 25% en valencià (no estem parlant d’un 50 o d’un 75% en valencià!) i d’un 15 a un 25% en anglès, i amb la decisió lliure en la resta del temps, per part dels consells escolars (Levante-EMV, 20 de juliol de 2023).

Aquest intent de genocidi lingüístic per acabar amb el valencià al País Valencià ja el coneixem els valencians, ja que fa uns anys l’ajuntament de Bolbaite va «rechazar de plano» qualsevol homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés, per considerar-lo «catalanista a más no poder». I ara, un ajuntament de l’Horta ha tret el nom de Vicent Torrent, del grup Al Tall, de l’Auditori Municipal.

I és que el nou govern valencià del PP i Vox, com ha dit el jurista valencià Alfons López Tena, està imposant «una agenda d’extrema-dreta des del punt de vista econòmic, social, en usos i costums i en cultura, a exemple de Trump, Bolsonaro o Salvini». Mentre els bisbes valencians miren cap a una altra banda

A part de l’indecent i vergonyós, «Muera la inteligencia» de Millán-Astray, el 1814, els absolutistes espanyols varen fer famós el crit: «Vivan las caenas!»

Amb les primeres mesures del govern valencià, han tornat els crits de «Muera la inteligencia» i «Vivan las caenas». I és que pels seus fruits, (com ens diu Jesús a l’Evangeli), els coneixem.

Per això les paraules d’Unamuno hui s’adrecen al govern valencià: «Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha».

Però davant la intolerància i la censura de Vox, vull destacar la decisió valenta de l’ajuntament d’Ador (i el de Gandia), que farà arribar la revista Camacuc als centres escolars, per, com ha dit la regidora Esther Sapena, fomentar el valencià. I és que la censura es combat amb la llibertat.