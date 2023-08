El Trofeu de Xeraco ha completat este dimarts la segona semifinal al trinquet de la localitat en partida en la qual Vicent i Seve han superat per 25-0 a Marrahí, substitut del lesionat Vercher, i Canari.

El duel ha estat tan decantat com diu el marcador. La parella vencedora ha jugat molt, com s’esperava, però no la derrotada, que ha estat molt per davall del seu nivell tot i ser Marrahí i Canari dos dels pilotaris en millor forma de l’actualitat.

Amb l’evident diferència en el rendiment, Vicent i Seve han fet els jocs amb autoritat, tenint la iniciativa en atac i resolent amb solvència els pocs moments de dificultat que s’han trobat.

Ara cal esperar ja a la final del pròxim dilluns, on es trobaran dos parelles que han superat les seues semifinals amb plena autoritat davant equips de molta entitat, com també va passar en la victòria de Montaner i Tonet IV davant Salelles II i Brisca. Ens quedem, per tant, amb les bones actuacions dels quatre finalistes confiant que el duel pel títol i pel premi econòmic es desenvolupe d’acord amb la qualitat i potencial dels contendents.

Tornant a l’esdevingut este dimarts a Xeraco, la sessió ha començat amb la segona semifinal del torneig en la categoria de joves, on David i Momparler han superat Bonillo i Ibiza per 25-20.

Tots quatre pilotaris han ratllat a bon nivell. Els jocs s’han fet sempre al dau, a més amb relativa autoritat encara que oferint bons intercanvis de tant en tant. La dinàmica dauera es podria haver trencat en iguals a 20 quan, Bonillo i Ibiza han tingut val per a acabar al rest que no han pogut concretar.

En la final del pròxim dilluns, David i Momparler pugnaran pel títol i pel premi contra Favarero i Bossio.