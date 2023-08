La platja de Tavernes de la Valldigna acull un estiu més el Festival Sete Sóis Sete Luas, que arriba a la cita d’enguany amb un cartell excepcional que serà una mostra de diversitat cultural i de música de diferents estils.

De nou, el parc del Llac serà, del 10 al 14 d’agost, l’escenari on es fusionen la música criolla de Cap Verd, el fado portuguès i, inclús, folk, rock, hip-hop i blues.

El Festival Sete Sóis Sete Luas és una oportunitat única de barrejar cultura i gastronomia amb la màgia de la música i que, des de fa quasi 30 anys, té el suport de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

El cicle musical va començar el 12 de juliol passat en el Clot de la Font amb l’actuació de Tramuntana com a aperitiu i amb motiu del porrat de la Sang, però ara arriba el conjunt de tota la programació.

El dijous 10 d’agost les actuacions ixen de la platja per a aterrar en un dels millors paratges naturals de Tavernes de la Valldigna: Sant Llorenç. Serà a les 20 hores, amb Lola Bou i Manel Brancal, que uneixen talents, trajectòria i experiència per a donar vida a un repertori de composicions pròpies.

El divendres 11 d’agost, en el parc del Llac a les 22:30 hores, serà el torn de Vibrant Duo i de Beatriz Felício. Vibrant Duo és un grup format per Aida Alonso Mateu i Fran Mifsud Vercher, guitarrista de Tavernes de la Valldigna. Beatriz Felício és una de les noves promeses del fado portugués.

El dissabte 12 d’agost, també a les 22:30 hores, pujaran a l’escenari els integrants de Tarrafal Sete Sóis Band, que arriben des de Cap Verd. Es tracta d’una producció original del Festival Sete Sóis Sete Luas que compta amb la participació de quatre músics prestigiosos i de la ballarina Deina, tots de la ciutat de Tarrafal de l’illa de Santiago.

El diumenge dia 13 serà el torn de La Reunión Kreol Band, cinc músics que arriben de la mateixa illa de la Reunió i que estan inspirats en les diferents cultures de l’oceà Índic.

Per a tancar esta edició del Festival Sete Sóis Sete Luas, arriba des de Malta el grup Manatapu, que actuarà el dilluns 14 d’agost a les 20 hores. Una banda formada en 2012 i que s’inspira en sons i gèneres que van des del folk al rock, del funk al blues i de la música popular al hip-hop.

A més de música, els assistents podran gaudir d’una experiència gastronòmica única a càrrec de la reconeguda xef eslovena Paolina Grcar, que serà l’encarregada de fer un taller de cuina obert a tot el públic. Els participants podran aprendre i gaudir dels exquisits sabors de l’autèntica Eslòvenia dissabte i diumenge de 17 a 20 hores.

La regidora de Cultura, Encar Mifsud, ha assenyalat que de nou la platja de Tavernes de la Valldigna es situa com a epicentre cultural i musical amb una cita destacada en el calendari d’activitats de la localitat. Un festival prestigiós com el Sete Sóis Sete Luas, que ja està més que consolidat i que continua apostant per la cultura i la música mediterrània des de la platja de Tavernes.

La regidora ha afegit que “el Sete Sois Sete Luas, a través de la música, la gastronomia i diferents expressions culturals estableix ponts entre països del Mediterrani, món crioll i lusòfon per permetre'ns gaudir, compartir i emocionar-nos amb l’esperit multicultural que trasmet el festival”.