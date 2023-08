El raspall torna al Trinquet Ciscar de Piles este divendres, 4 d'agost, després de dos setmanes d'inactivitat. La competició es reprén amb la primera jornada del Trofeu-Premi Filósofo. Es tracta de dos partides, una de joves i una altra de professionals.

A les cinc de la vesprada s'anuncia a Ramón i Jordi contra Boronat i Alejandro amb 50 euros de premi per als guanyadors. Després hi ha programat un encontre de primeres figures del raspall: Marrahí i Seve & Vicent i Brisca. Els que guanyen tindran un premi de 350 euros.

La segona jornada de classificació del Premi Filósofo es jugarà, segurament, el divendres 1 de setembre.

Partides ordinaries a Bellreguard

Per una altra banda, este cap de setmana també hi ha activitat competitiva al Trinquet de Bellreguard. Dissabte día 5 hi ha una primera de promeses a les 17 hores i, a continuació, Ian i Lorja & Badenes i Canari.

Diumenge, amb el mateix horari, Sales i Héctor & Marín i Simón i Ximo i Ricardet & Rafa i Néstor.