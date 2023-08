Tras unos días de perplejidad ante el chasco electoral, los pescadores agitprop de las derechas hispánicas volvían a lanzar a la charca de la política española sus viejos anzuelos, sin mucha esperanza, cierto, pero con la insistencia habitual. El primer anzuelo se hundía en las turbias aguas del «bloqueo institucional», noción que, como la también turbia legitimidad de numerosos partidos democráticos, aparece cuando no gobierna la derecha. Casi melancólicamente comentaban los pescadores que el «bloqueo institucional» podía sin embargo evitarse si del resto de partidos del arco parlamentario y en primer lugar el de Pedro Sánchez admitiesen de una vez que «el partido más votado» está llamado legítimamente a gobernar en razón de una sana interpretación de la Constitución que, si choca con la legalidad, no por ello deja de ser la más conveniente para el «destino de España» en una coyuntura histórica excepcional que exige «altura de miras» y «sentido de Estado». Expresiones estas que emergen de las aguas de la charca cuando las cosas no van bien para la derecha.

El segundo anzuelo es un clásico: la execración personal de Sánchez, convertido ya, ni más ni menos, que en un «nuevo Donald Trump», un tipo sin escrúpulos, un «sicópata» (así le llamó hace poco un locutor de grandes audiencias) que «odia a España» dispuesto a hacer cualquier cosa para perpetuarse en el poder. El tercero pasaba por solucionar el problemilla de que doce millones de votantes hubiesen votado mal, cuestión que podría resolverse con la colaboración de un puñado de «socialistas buenos» que nos librasen de la catástrofe inminente. La contribución a la gobernabilidad de España de los «socialistas buenos» es un recurso que la derecha española utiliza una vez asumido el hecho de que comprar a los malos supone demasiado riesgo, pues desde los tiempos del «tamayazo» madrileño las costumbres políticas, por desgracia, han cambiado a peor en el país. El cuarto anzuelo pronosticaba, como siempre, la sucesión de trastornos sin cuento que asolarán a «los españoles» si finalmente el demente Sánchez consigue (¡está loco, pero es astuto!) formar un gobierno que nos llevará directamente al desastre. Había muchos más anzuelos, ninguno nuevo, y todos prudentemente alejados de los correosos datos empíricos, fácilmente impugnables, por otro lado, desde esa carpetovetónica visión de la política cuyo campo de acción es la futurología, el descaro, la ira y la moral, repartidos según el humor del día. Si la economía, o el empleo, o lo que sea, arrojaban cifras alegres, ¿cómo ver esas noticias sino como la efímera mejoría que experimenta el enfermo en su lecho de muerte? Si el gobierno de Sánchez y el partido de Sánchez han reconducido el «problema catalán» a las lindes de la normalidad política, ¿qué pueden ser las negociaciones con Junts sino una trampa, una «traición» como dice Díaz Ayuso, un complot largamente elaborado para dar un golpe de mano final a la «unidad» de España? Si los partidos a la izquierda del PSOE se han agrupado en una formación conducida por una dirigente que durante cuatro años ha demostrado raras cualidades de liderazgo político, ¿no es acaso una peligrosa «comunista» y no ese partido una suma de grupúsculos disolventes? Según esa sarta de delirios el país se encontraría por enésima vez al borde del desastre. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo se ha ido o ha vuelto de vacaciones y habla, sobre todo, del calor? ¿Por qué los pescadores del caos que lanzaban hace apenas unos días sus herrumbrosos anzuelos a la charca también han hecho la maleta, se han ido de campo y playa y han dejado en manos de segundones el arte de la pesca con mosca? Desacreditadas las encuestas, el verano sigue siendo un reflejo bastante potable de la realidad. Ante el «destino de España» se impone, más real, la luz de agosto, la calma chicha, el orden de prioridades: ninguna noticia política se encuentra entre las más vista o leídas en la última semana. Ni siquiera la de que el PP y Vox han vuelto a pactar hace un par de días en Aragón. Pero los pescadores regresarán pronto, con las moscas de siempre, porque tanta calma no se puede aguantar.