Gandia frena más edificios de pisos en la playa para fomentar que se hagan hoteles

El Ayuntamiento de Gandia está decidido a evitar, en la medida que sea posible, que se construyan más edificios de apartamentos en la playa y, paralelamente, fomentar que se levanten hoteles. El argumento no es otro que la convicción de que el turismo de hotel supone un añadido de calidad al producto global que la ciudad ofrece a los visitantes, y por eso se ha pasado de las palabras a los hechos mediante actos administrativos que ya están en marcha.

Ya ocurrió con las negociaciones que permitieron construir el hotel Senator, ahora a pleno rendimiento, y con el acuerdo para reclasificar la parcela que del antiguo cine Tugar, donde la empresa propietaria ha anunciado la construcción de otro hotel.

Ahora, sin embargo, se da un paso más en la contundencia para conseguir el objetivo porque el departamento de Urbanismo ha decidido suspender la concesión de licencias de obras en un solar de 650 metros cuadrados situado en la confluencia de las calles de l’Om e Illes Canàries, junto al campus de la Universitat Politècnica, donde el Plan General de Ordenación Urbana permite levantar un edificio de hasta 10 alturas.

La suspensión, explica el concejal de Urbanismo, Vicent Mascarell, se ha hecho con la intención de que cualquier promotor desista de hacer pisos y opte por un hotel, si es necesario mediante la aprobación de un Plan de Reforma Interior que contemple un mayor aprovechamiento urbanístico de la parcela. Es decir, que pueda levantar más alturas para que el establecimiento pueda ser competitivo y rentable.

«Queremos hoteles», señala el concejal Mascarell, que conoce bien ese campo porque en la anterior legislatura dirigió el departamento de Turismo y Playas, y añade que el caso de este solar de la Sareb, que está valorado en más de medio millón de euros, no va a ser el único porque la intención del Gobierno local es hacer lo mismo con las pocas parcelas de la zona urbana de la playa de Gandia, probablemente una decena, que están sin edificar.

En un rápido vistazo a lo que aún queda por construir, la parcela de las calles de l’Om e Illes Canàries es la mayor de todas ellas y sin duda la más interesante para promover un hotel. En primer lugar porque se encuentra en un espacio amplio, en el límite de poniente de la zona urbana, lo que permitiría que las futuras dependencias cuenten con extensas vistas hacia los parajes naturales del Marjal de la Safor y la zona montañosa del interior. Y, en segundo, porque elevar la altura del edificio también facilitaría disponer de habitaciones o dependencias del hotel cuya vista alcanzaría el mar.

«No queremos incentivar más apartamentos, sino animar, poniendo los instrumentos de la Administración a su alcance, a que los promotores se decidan por los hoteles», explica el concejal Mascarell en lo que supone toda una declaración de intenciones que busca el crecimiento del turismo de Gandia basado en la calidad.

Medidas para mejorar una playa que ya quedó «cerrada» por espacios protegidos

El Ayuntamiento de Gandia sabe que la playa es la auténtica joya de la corona de su industria turística y desde siempre ha intentado mejorar la imagen para centrarse en la calidad para no perder visitantes. La de Gandia es una de esas urbanizaciones litorales del «desarrollismo» que, desde los años 70 del siglo pasado, ocuparon espacio mediante grandes bloques de hormigón, a veces separados por apenas unos metros, y en los últimos años se han adoptado algunas medidas para tratar de mejorar la imagen y los problemas que genera esa alta densidad.

No hay otra opción porque la playa gandiense está técnicamente «llena» y no puede seguir creciendo mediante la ocupación de más espacio. Al sur tiene el casco urbano del Grau y la barrera del puerto. Al norte, la finca de Rústicas y la playa de l’Auir, en donde no se puede construir. Y al oeste el marjal de la Safor, una zona húmeda igualmente protegida.

Las opciones son rebasar la barrera de la zona universitaria, hacia la ciudad de Gandia, pero se trata de un espacio con muchas limitaciones. Por eso la mejora de lo ya construido es tan importante para el ayuntamiento, y ahí está centrando sus esfuerzos.