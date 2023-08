Estiu i raspall és igual a Trofeu Gregori Maians d’Oliva-Gran Premi Savipecho, ja que el torneig en qüestió és el més antic dels disputats en esta etapa de la temporada de la pilota d’elit en la disciplina del joc per terra. El trofeu, que organitzen la Fundació per la Pilota, la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva i el Club de Pilota d’Oliva, celebrarà enguany la vint-i-cinquena edició des del 14 al 19 d’agost.

El format serà l’habitual de dues semifinals i la final. Com és norma, en la configuració dels equips s’ha prioritzat el moment de forma dels pilotaris i el seu rendiment al trinquet d’Oliva. Així les coses, les parelles confeccionades tal vegada es podrien igualar en nivell, però difícilment millorar. A més, abans d’estes eliminatòries hi haurà una partida prèvia de juvenils.

En la primera semifinal del dilluns 14 d’agost seran de la partida Ian i Tonet IV, així com Vicent i Canari. Esta eliminatòria destaca per reunir en el mateix cartell a dues de les grans figures actuals en la modalitat de raspall com són Tonet IV i Vicent, acompanyats de pilotaris amb una llarga experiència com Ian i Canari que asseguren un gran espectacle. En eixa mateixa jornada, Joan i Rafa de Gavarda obriran el trinquet davant David i Marc.

La segona semifinal es disputarà el dimarts 15 d’agost i enfrontarà a Salelles II i Brisca contra Vercher i Lorja. En este cas, les dues grans figures locals, cas de Salelles II i Brisca, tornen a formar equip en la competició més olivera del circuit. En l’altre costat estaran dos dels pilotaris més en forma actualment, tal com demostra el recent títol guanyat per Vercher i Lorja, amb Canari, del Torneig Mancomunitats. Abans d’esta partida, tindrà lloc la de juvenils amb Miquel i Bossio, per una banda, i Favarero i Ibiza, per l’altra.

La fi de festa està programada per al dissabte dia 19 d’agost amb la disputa de la final que decidirà a la parella campiona, també amb una partida prèvia de les joves promeses que arrodoneixen un cartell immillorable.

En l’última edició, Salelles II i Tonet IV es van proclamar campions en véncer a Vicent i Lorja en una final sabatera, és a dir, 25-0.