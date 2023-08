El atleta de Bellreguard está en Budapest, donde debutará este domingo 20 de agosto a las 13.05 horas en las series eliminatorias de los 110 metros vallas del Campeonato del Mundo de atletismo y, si las supera, correría el lunes 21 las semifinales a las 20.05 horas y a las 21.40 horas está prevista la final.

El vallista del CA Playas de Castellón llega en un óptimo estado de forma a la cita más importante del año. Se ha preparado a conciencia en dos concentraciones que ha llevado a cabo en Andorra y en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat a las órdenes de su entrenador, el técnico gandiense Toni Puig.

Llopis explica que «en Andorra estuvimos solos Toni Puig y yo, entrenando mucho, acumulando carga con buena temperatura, sobre todo para descansar y dormir. Hicimos doble sesión algunos días con series, técnica, pesas, de todo, una semana de carga después de muchas competiciones seguidas».

En Sant Cugat, añade el saforense, «bajamos la carga de trabajo para lograr una buena puesta a punto. La verdad es que en ambas concentraciones he tenido buenas sensaciones y en el CAR Sant Cugat conviviendo, incluso, con los relevistas de España con buen rollo, y compartiendo entrenador».

Llopis es el actual nº1 de España en los 110 metros vallas en calidad de campeón absoluto al aire libre, pero también fue el dominador de la temporada invernal en pista cubierta en los 60 metros vallas con récord nacional incluido. Quique ya suma nueve internacionalidades absolutas. Ya sabe lo que es un Mundial al aire libre, dado que estuvo en Estados Unidos el año pasado.

Nacido en el año 2000, tiene ahora 22 años y su mejor marca en los 110 vallas es de 13 segundos y 30 centésimas. Este año ha acreditado 13,35.

Quique Llopis, pese a ser el único representante español en los 110 metros vallas, asegura que «no siento nada de presión. Mi objetivo es intentar mejorar mi marca y el 16º puesto del año pasado en el Mundial de Estados Unidos. Creo que estoy igual o mejor que en pista cubierta cuando batí el récord nacional y ahora solo queda demostrarlo en pista. Me veo más maduro porque el año pasado los nervios me pasaron factura. estoy confiado y dispuesto a dar guerra».

La final, confiesa el internacional, «está muy muy cara, más que el año pasado. Hacer marca personal y no entrar en la final no sería una decepción, pero me quedo con estar en la final antes que con la marca».

Llopis será uno de los 40 competidores de todo el mundo en los 110 vallas en Budapest y apunta como favoritos a la pelea por el título al estadounidense Grant Holloway, dos veces campeón mundial, y al jamaicano Rasheed Broadbell, líder mundial del año.