El campeón nacional de 110 metros vallas, Quique Llopis Doménech debúto este domingo en el Mundial de Budapest. Corrió la primera serie de clasificación, que completó una gran carrera, mano a mano con el campeón olímpico Hansle Parchment. El duelo concluyó con el jamaicano primero y el español segundo con 13.33, su segundo mejor registro de siempre y el mejor de 2023.

Además, fue un aviso a navegantes de Llopis, que derrotó a dos candidatos a medalla como el francés Sasha Zhoya (tercero, 13.35) y el estadounidense Cordell Tinch (cuarto, 13.49).

Este lunes disputará las semifinales a las 20.05 horas y si pasa tiene la final a las 21.40 horas.

Tras su debut en este Mundial, Llopis expresaba su satisfacción por varios motivos, explicando que "la salida fue muy buena, pasé las primeras vallas muy bien, pero en las últimas no quise arriesgar. Además he corrido con la mejor marca de la temporada, que me da mucha confianza para lo que viene"

"En semifinales quiero disfrutar como lo he hecho en las series. He salido a la pista tranquilo, seguro de mi mismo y confiado en mi forma. He trabajado mucho y bien desde la caída en Estambul para llegar hasta aquí y aquí estoy. Voy a intentar aprovecharlo".