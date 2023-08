La playa de Tavernes de la Valldigna quiere ruido. Pero no ruido del molesto, ni del que molesta, sino del que emana de los altavoces de los grupos, cantantes, humoristas o actores que contratan los negocios de hostelería y ocio para entretener a sus clientes y sus clientas. Así, alto y claro, lo ha dicho el más de un millar de personas que este lunes ha recorrido las calles del norte del casco urbano del litoral vallero reclamando "una playa viva".

Ha sido una respuesta masiva de la ciudadanía en una concentración convocada por los hosteleros, a través de las redes sociales, que se ha desarrollado en un ambiente muy festivo, amenizada por el grupo Vall Tu Kà y acompañada por pitos, cacerolas y otros enseres que servían para hacerse notar.

Pocas veces se ha visto una concentración con tanta participación en el municipio. En este caso viene a recoger el sentir de muchos vecinos y vecinas que han visto como en los últimos años se ha reducido de forma considerable la oferta de ocio, algo que ya venían exponiendo desde hacía semanas a través de las redes sociales. Primero fue la desaparición de los festivales y este año la de otras actividades. Este acto reivindicativo surgía después de que se haya impedido a los locales de ocio y restauración celebrar conciertos al aire libre, como sí ocurría otros años, debido a la sentencia por el ruido de los festivales de hace unos años y a las denuncias que llegan por parte de algunos y algunas veraneantes al ayuntamiento.

El ambiente festivo no impedía que reinara la reivindicación, la petición que hacían los participantes para que se permita la celebración de conciertos y espectáculos a horas que no tienen por qué interferir en el descanso de aquellos que prefieren esta opción. "Por una playa viva" o "la música no es ruido", eran algunas de las pancartas que portaban algunos de los participantes en la manifestación.

"Malestar" del sector

German González, uno de los promotores de la concentración, hablaba del "malestar que sufre la playa de Tavernes porque no nos dejan hacer ocio". El empresario defendía que la playa de Tavernes "quiere ruido" y también "que el ocio y la restauración sea para poder disfrutar, tanto por parte de los veraneantes como de los vecinos y vecinas del municipio". Otro, Pablo Zimprich, por su parte, lamentaba que con el impedimento de la celebración de conciertos "al final cerrarán la playa y no podemos dejar que eso pase", además destacaba que ha habido "una respuesta más que convincente" por parte de la ciudadanía. Francisco Talens se mostraba "contento" con la respuesta y aseguraba que "hay que concienciar a la gente de que hace falta actividad, recordando que "estamos en una zona turística y hay que fomentar la alegría".

"El ocio de forma respetuosa es un derecho del ciudadano" rezaba la pancarta que abría la manifestación, la cual portaban precisamente los hosteleros y las hosteleras que promovían el acto, al que también ha acudido la alcaldesa, Lara Romero, el edil de Turismo, Emilio Fonseca, así como otros concejales del Gobierno local la oposición, como la portavoz del PP, Eva Palomares.

Apoyo institucional

Romero apuntaba que aunque acudía a "título personal", apoyaba al empresariado porque "Tavernes es un municipio turístico y eso lo debemos entender". En ese sentido señalaba que "nosotros entendemos el derecho que tenemos de buscar la convivencia, el ocio y el respeto". Reconocía que "nuestra responsabiidad es cumplir y hacer cumplir la ley pero también hacer lo posible por buscar los parámetsros que permitan combinar esa convivencia de crear y dinamizar la playa". En ese sentido, recordaba que el propio consistorio ha organizado actividades musicales durante todo el verano.

Además explicaba que el motivo por el que se ha impedido la celebración de conciertos es que, "por desgracia tenenmos una sentencia del TSJ que es muy clara y ante eso el ayuntamiento no tiene margen de maniobra pero si queremos exigir a la conelleria que sea más laxa, sobre todo en los municipios turísticos".