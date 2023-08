El XV Trofeu Gregori Maians d’Oliva de raspall – Gran Premi Savipecho ha caigut en mans de Salelles II i Brisca. La parella olivera ha guanyat en sa casa davant els seus veïns. Tot gràcies al 25 per 10 sobre Ian, Seve i Sergi.

La victòria de Salelles II i Brisca ha estat més complicada del que aparenta el resultat. Després de repartir-se els tres primers jocs al dau, els olivers han pegat primer des del rest. La resposta d’Ian, Seve i Sergi ha sigut presentar batalla també des del rest.

El trio ha disposat de tres oportunitats amb val, però la pilota no ha volgut quedar-se en la galeria. Un joc que ha pogut canviar la direcció de la partida, però no els ha dit als blaus. Amb esta circumstància, Salelles II i Brisca s’han vingut amunt per a sumar des del dau (20-5) i sentenciar des del rest.

Abans, Oliva ha tingut una partida de promeses on David i Marc han guanyat a Miquel i Bossio per 25-10. Una partida on els vencedors han estat superiors i ha sigut una victòria meritòria.

En l’entrega d’obsequis han participat Joan Mascarell, regidor d’Esport d’Oliva, així com els regidors, Álvaro Sánchez i Mario Vidal; com Joan Alepuz, en representació de la Fundació per la Pilota Valenciana.