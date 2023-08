El Urbanet, el servicio de transporte público municipal de Gandia necesita un «reset». Así lo ha reconocido el propio Gobierno local cuando ha anunciado que va a abordar «la mayor transformación de la historia» para convertir la red de autobuses en un sistema que verdaderamente cubra las necesidades de los vecinos y las vecinas de la ciudad. En definitiva, «una revolución» para la que la administración local echará mano de los fondos europeos Next Generation.

Esta ha sido la respuesta del Gobierno local a las críticas que este mismo viernes hacía públicas el PP sobre el estado del servicio y sus infraestructuras, hablando de situación «extrema» y «abandono». El concejal de Movilidad, Vicent Mascarell, asumía, a través de un comunicado, esa situación y reconocía «la necesidad de mejorar el transporte público», algo que tildó de «reto imperante y necesario».

El Urbanet, además, funciona ahora mismo en precario, ya que la prórroga del contrato está extinguida y debería haberse sacado la licitación hace tres años, lo que demuestra la dificultad del ayuntamiento para mantener lo en funcionamiento.

Por ese motivo, el primer paso va a ser, según explicaba el representante del Gobierno local, la creación de una comisión técnica que aúne a responsables políticos, técnicos y sociedad civil para valorar el diseño del nuevo servicio y diseñar cuál va a ser su futuro para que cumpla el objetivo con el que se creó, es decir, mejorar la movilidad de los vecinos y las vecinas. La intención es que ese grupo «nos ayude a incorporar una nueva mirada para que el Urbanet y la movilidad en general den respuesta a las necesidades de nuestra ciudad», indicaba el edil.

Incorporar nuevas líneas

Así, la idea pasa por replantear alguna de las líneas actuales y, posiblemente, incorporar la línea que une la ciudad con la playa, con una mayor frecuencia y dotarla de más fluidez, según explicaba el propio consistorio. Otro de los servicios que se consideran necesarios es la incorporación de una línea permanente entre la ciudad y el hospital para unir el centro sanitario «a gran parte de la ciudad», ya que actualmente solo existe una línea lanzadera que solo sale de la estación, ubicada el centro de la ciudad.

Para ello, el ayuntamiento echará mano de los fondos europeos Next Generation. El objetivo es abordar «la mayor transformación del transporte público» de la ciudad de Gandia, en palabras del propio ayuntamiento, lo que incluye la «modernización» y también la «sostenibilidad» de las líneas, la digitalización del servicio para adaptarse a las nuevas herramientas y comportamientos de la ciudadanía.

En ese sentido ha anunciado que el Gobierno local abordará la mayor transformación del transporte público. «Son bienvenidas las críticas constructivas del Partido Popular», indicaba el edil, quien, a renglón seguido, sin embargo, apuntaba que la enorme deuda que dejó la formación popular tras su paso por el Gobierno local de la ciudad ha contribuido a que no se haya invertido suficiente en el servicio, debido al control al que estaba sometida la ciudad con el Plan de Ajuste.

El PP denuncia el "abandono"

Este anuncio llegaba después de que los concejales del PP, Vicent Gregori y David Ronda, criticaran en rueda de prensa la "situación extrema" y "abandono" del transporte público de la ciudad. Entre otras cuestiones los representantes populares indicaban que, tras hacer una visita a las diferentes paradas queda patente la falta de mantenimiento, señalización, así como de los recorridos en el núcleo urbano, "ya que hay paradas que no existen". Ademas, recordaban que la prórroga del contrato con el que opera la empresa concesionaria "está más que extinguida".

"El recorrido urbano debería ser estudiado otra vez, una ciudad como Gandia, no puede contar con alrededor de veinte paradas, tenemos once juntas de distrito, y un solo bus, esto no compensa, sumando que incluso hay paradas señalizadas en los planos y que luego no existen", indicaba. Ponían como ejemplo Marenys de Rafalcaïd, que solamente tiene el recorrido desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y se desplaza cada dos horas, es decir, únicamente cinco veces al día, limitando a los vecinos a tener que organizarse las salidas del autobús, así como Marxuquera, que cuenta con solo dos salidas al día.

También criticaban la falta de mantenimiento de las paradas y mostraban su inquietud por la forma de acceder a la información del servicio, ya que todo se encuentra por internet o aplicaciones digitales, observando que gran parte de los usuarios es gente mayor, que se ven con la dificultad de la brecha digital actual, sin saber de qué modo informarse al respecto del transporte urbano.