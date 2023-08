El olivense, Kiko Roig Torres, consigue el mayor triunfo de su carrera al ganar una de las pruebas de la Copa del Mundo de kite surf. Roig dio la campanada en la Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt, en Alemania, el pasado fin de semana en unas condiciones complicadas en el Mar del Norte.

En la final, el joven de Oliva superó al favorito, el excampeón del mundo, el italiano Airton Cozzolino, que había dominado por completo sus mangas hasta ese momento.

"Estoy muy contento", declaró Roig. "El viento era flojo, pero es el que me gusta. Es el viento con el que entreno en casa. He venido aquí con mi furgoneta y he entrenado en estas condiciones de viento flojo. Mi padre me ha ayudado mucho. Me hizo esta tabla. Así que con la tabla y el viento flojo, lo conseguí. Es mi primera victoria en la Copa del Mundo".

El enfrentamiento final fue una batalla de juventud y experiencia, entre Roig, de 22 años, en su primera final, y el ex múltiple campeón Cozzolino. Roig abrió con fuerza y realizó algunos trucos suaves que encantaron a los jueces. La forma que Cozzolino había mostrado hasta la final pareció abandonarlo. Pero Cozzolino también cometió un gran error, guardando sus movimientos de gran puntuación para los últimos minutos de la serie, que había creído que duraría 10 minutos en lugar de siete. Quedó atónito cuando sonó la advertencia del final de la serie y lo vio terminar en segundo lugar.

El pasado mes de junio Roig fue tercero en el Campeonato del Mundo de la modalidad Big Air, categoría Surfoard Men celebrado en Tarifa y en 2018 fue segundo también en Big Air en Brasil. El circuito de strapless se para ahora unos días. Toca descansar hasta que se celebre la siguiente prueba en Dakhla, Marruecos, del 22 de septiembre al 1 de octubre. Luego los kitesurfistas pondrán rumbo a Ceara (Brasil) en noviembre.

Desde el Ayuntamiento de Oliva han querido dar la enhorabuena a #KikoRoig por haber conseguido su primera victoria de la GKA Kite-Surf World Tour Ha sido en la prueba de Sylt (Alemania). "Un éxito para un gran deportista de nuestra ciudad, que coloca a Oliva como un referente del kitesurf nacional e internacional", han comentado desde el consistorio a través de sus redes sociales.