El Trofeu Mixt Masymas torna al calendari de la pilota d’elit, encara que amb una novetat. La setena edició es trasllada al mes de setembre com a colofó de la programació estival. Cal recordar que esta és una de les cites més singulars de la temporada pel fet de desenvolupar-se en dues modalitats, raspall i escala i corda.

El format del trofeu torna a disputar-se en tres jornades corresponents a les semifinals i les dues finals. En total seran sis partides, tres per modalitat, i continua la distribució executada l’any anterior per a ampliar el nombre de municipis i trinquets on s’anuncien les millors figures de l’actualitat.

Així les coses, seran quatre dies seguits per a la disputa de les eliminatòries d’escala i corda i raspall, mentre que els dos títols sí que es resoldran en la mateixa sessió, programada per al 9 de setembre en el trinquet de Pedreguer.

La primera semifinal d’escala i corda es jugarà dissabte que ve, dia 2 de setembre, en el trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia: Puchol II i Santi es mesuraran amb Francés i Tomás II.

Un dia després, a Benissa, es completarà el cartell de la final entre Giner i Conillet o Pere Roc II i Pere.

La disciplina de la raspada agafa protagonisme l’endemà, dia 4 de setembre, a Xeraco. En este cas, Badenes i Tonet IV jugaran amb Vicent i Seve.

La segona semifinal serà a Oliva, el dia 5 de setembre, on Salelles II i Brisca es batran amb Iván i Canari.

El fi de festa, com s’ha esmentat anteriorment, tindrà lloc el 9 de setembre a Pedreguer. Primer es resoldrà el títol d’escala i corda i a continuació es jugarà la final de raspall.