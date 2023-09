Les figures de la pilota valenciana tornen al seu hàbitat natural amb una cita tant rellevant com singular, el Trofeu Mixt Masymas, que celebra la seua setena edició.

El torneig es caracteritza per ser reunir als pilotaris més destacats del moment de les dos modalitats professionals i en cadascuna es jugaran dos semifinals i la corresponent final. Per tant, el trofeu es tracta en realitat de dos esdeveniments, que transcorreran per separat fins a trobar-se en la clausura del 9 de setembre a Pedreguer, on es disputaran les finals.

La primera semifinal en la disciplina d'escala i corda es jugarà este dissabte en el trinquet de Dénia i enfrontarà a Puchol II i Santi contra Francés i Tomàs II. Un dia després, a Benissa, Giner i Conillet es mesuraran a Pere Roc II i Pere en la segona semifinal.

En raspall, la primera semifinal tindrà lloc dilluns día 4 de setembre en el trinquet de Xeraco on Badenes i Tonet IV jugaran amb Vicent i Seve. La segona semifinal serà a Oliva, el dimarts 5 de setembre, on Salelles II i Brisca es batran amb Iván i Canari.

Autoritats

El VII Trofeu Mixt Masymas s'ha presentat este dijous a Pedreguer, en la seu central de la cadena alimentosa. L'acte ha estat presidit per Noelia Fornés directora de màrqueting de l'entitat. “En masymas fem moltes coses al llarg de l'any relacionades amb l'esport i també en altres àmbits, però a este trofeu li tenim una estima especial per tractar-se de pilota valenciana. El cartell és fabulós. Estan els que volíem que estigueren, que són els millors jugadors de l'actualitat”, ha dit Noelia Fornés.

També ha intervingut en la presentació Joan Alepuz, representant de la Fundació per la Pilota Valenciana. “Masymas és un dels patrocinadors més importants de la Fundació, a més des dels seus inicis. Heu vist l'evolució, el creixement econòmic que hem tingut i com s'han millorat les condicions dels pilotaris i se'ls ha aconseguit una estabilitat. Una vegada més hem fet el millor cartell possible, perquè este és un torneig que agrada molt a l'afició. Una prova evident de la importància del Trofeu Mixt Masymas és que dos de les seues partides seran retransmeses en directe per la televisió autonòmica, À Punt”, ha manifestat Alepuz.

Jugadors

En l'acte també han participat diversos dels jugadors convocats. Un d'ells ha sigut Tomàs II, que ha definit les parelles confeccionades en la modalitat d'escala i corda com “molt equilibrades. Les semifinals són molt atractives i la final que quede més encara”.

En la disciplina de raspall, Brisca d'Oliva ha apuntat que “estan els quatre mitgers més destacats de l'actualitat. En la posició del rest, Iván és un rival a tindre en compte; és metòdic i, si torna ara després de la lesió, és perquè ha d'estar bé. Badenes de Xeraco és un jugador seriós que el dona tot i l'estat de forma del també xeraquer Vicent és espectacular. Per part meua, amb l'oliver Salelles II m'entenc a la perfecció i és un altre gran jugador. Tot això és sinònim d'igualtat i que la gent gaudisca”.

En la presentació no podien faltar els pilotaris Pere i Giner, que estan patrocinats per Masymas. El de Pedreguer des que va començar la seua marxa en la pilota professional. “És un bon moment per a jugar el Trofeu Mixt Masymas, ja que comença una temporada. Per a mi sempre és especial jugar-ho per la meua relació amb la família Fornés”, ha comentat Pere.

Per part seua, Giner ha assenyalat que “este és un dels trofeus que més il·lusió em genera. Este any més encara, perquè quasi tots els jugadors som de la Marina i totes les partides d'escala i corda es juguen en la nostra zona”.