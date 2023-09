Ha sido un año intenso, lleno de actos, visitas, viajes a conocer a las reinas de otros municipios y, sobre todo, emociones. Pero el pasado domingo ponía fin a su reinado Estefania Chover Peiró, la Fallera Mayor de Oliva del ejercicio 2023. Fue en un acto que tuvo lugar en el Centre Polivalent ante el colectivo fallero de la ciudad y las autoridades municipales.

"Ser Fallera Mayor de Oliva me ha enriquecido como fallera y como persona. He conocido de cerca las fallas de otras poblaciones y he participado de ellas. Un lujo que pocos tenemos desde donde surge un gran aprendizaje y me ha abierto nuevas puertas. Podéis estar seguros que seguiré llevando el nombre de Oliva donde vaya" aseguraba la joven en su adiós: "Tenemos la suerte de ser una ciudad cosmopolita en la que el género no importa, solo la persona", indicaba.

Estefanía Chover recordó que se cumplía un año y un día de su petición oficial "y los sentimientos son totalmente diferentes. Entonces, un sol radiante, con mucha calor y sentimiento de nervios y emoción. Hoy es un día complicado, por una parte refresca y llega el agua que tanto necesitamos y por otra un día gris y triste. Pues así me siento yo. Feliz del recuerdo de todo lo vivido y con la tristeza de la despedida", señalaba.

La joven pone un punto y seguido en la trayectoria de las falleras mayores en la ciudad de Oliva, ya que, como publicaba este periódico la pasada semana, la Federació de Falles ha decidido no contar con esta figura para el 2024. El motivo es que no se ha presentado ninguna candidata después de sondear a la totalidad de las siete comisiones falleras del municipio sin hallar a ninguna persona dispuesta a asumir el cargo.

Disculpas a la Fallera Mayor

Ramona Pérez, presidenta de la Federació de Falles d’Oliva en su discurso reconoció a la Fallera Mayor 2023 Estefanía Chover que "soy consciente que a veces no te hemos cuidado como deberíamos y hemos cometido errores. Quiero pedirte que disculpas por nuestras faltas. Nunca han sido intencionadas, sino fruto del desconocimiento y de la inexperiencia. Espero que en tu recuerdo queden siempre los buenos momentos".

También explicó tras muchas reflexiones y dudas, un grupo de falleros y falleras se hizo cargo de la junta, "Un grupo heterogéneo de gente, con ideas y pensamientos diferentes pero con la misma estima por las fallas", indicaba y decidieron dar continuidad los anteriores responsables locales de la fiesta. Este sentimiento, reconoció, "nos ha unido más y nos ha hecho mirar más allá de las particularidades y de la pertinencia a una comisión u otra, por buscar el bien común de la fiesta dejando de lado rivalidades inútiles y sin sentido"

Pérez reconocía que "no ha sido un año fácil. Hemos preparado cada acto según avanzaba el calendario, siempre en una carrera contrarreloj y encontrándonos con mil detalles que nos surgían de la nada. A pesar de estas dificultades hemos continuado trabajando sin perder el entusiasmo, con un objetivo común: mejorar la fiesta fallera, mejorar para todas las fallas".

Puso como ejemplo de solidaridad de los falleros y falleras de Oliva lo acontecido con la falla Conservatori que perdió su monumento "con la solidaridad mostrada por el resto de comisiones falleras". Animó a todos los que quieran sumar sus ideas y esfuerzo a formar parte de la Junta Local Fallera. No pudo estar Cristina Guerola, la corte de honor, por motivos laborales, ni tampoco la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el concejal de fiestas, Álvaro Sánchez.

El cuarto teniente de alcalde, Enrique Parra, fue quien, en nombre de la alcaldesa, dijo que "hemos tenido unas buenas fallas, ya sin pandemias, y la ciudad de Oliva ha estado bien representada por su Fallera Mayor y corte de honor”. El concejal agradeció a Estefanía Chover y Cristina Guerola "ser merecedoras del cargo" y que el ayuntamiento "siempre procurará que las fallas continúen con la fuerza y esplendor que les corresponde".