El VII Trofeu Mixt Masymas ha viscut este dilluns a Xeraco la primera semifinal de raspall. La partida ha estat modificada a última hora per la baixa de Tonet IV, amb problemes físics. Finalment, Badenes i Seve han superat a Vicent i Lorja pel resultat de 25-0.

La superioritat dels vencedors ha estat molta, encara que la partida ha començat amb un duel jugat de poder a poder amb les dos parelles pegant de valent i que s’ha resolt després de vint minuts d’intensa i bonica batalla.

Però este equilibri ha desaparegut a continuació, quan Badenes i Seve s’han fet amos i senyors de la semifinal. El rest de Xeraco ha tornat a demostrar que, en sa casa, es un dels pilotaris més complicats de batre i que té molt clar com fer el quinze. Davant, el mitger de Castelló ha estat contundent i encertat, com sempre amb les dos mans.

Enfront, Vicent i Lorja no han sabut o no han pogut espentar com caldria. Esta parella té molt de potencial, encara que no l’ha explotat segons les seues possibilitats, llevant de l’esmentat joc inicial i d’un altre en el qual han disposat de val quan el marcador reflectia 15 per cap.

La segona semifinal a raspall es jugarà este dimarts al trinquet d’Oliva on Salelles II i Brisca s’enfrontaran a Iván i Canari. La parella local està sobradament contrastada, i més en el seu trinquet, on la compenetració és encara millor.

De la parella rival cal assenyalar que Iván reapareix després de dos mesos, segur que amb la intenció de recuperar el títol oficiós de millor rest del raspall. I és que cal recordar que en el present curs, el d’Ontinyent ha estat campió de la Lliga i finalista de l’Individual.

Per a ajudar a recuperar bones sensacions i jocs tindrà la millor companyia, perquè Canari no solament és un referent al mig, sinó que a més sap traure la millor versió dels pilotaris que juguen en ell.