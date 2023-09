El verano terminará oficialmente el 23 de septiembre de 2023 y dará paso al otoño. En estos tres meses que durará hay dos palabras que han castigado mi mente hasta la extenuación: calor e histórico. Imagino que compartirá mi percepción. ¿Será una novedad que haga calor en verano? ¿Cómo este año ninguno, seguro? ¿Es preciso catalogar su incidencia de histórica? Pues no. Que en Andalucía:Sevilla, Córdoba, Jaén o Écija se alcancen los 42º/45º es normal, no histórico, así como en zonas de Castilla-La Mancha o Extremadura. Que la Selección Femenina Española de Fútbol gane el Mundial sí que es histórico al ser además la primera vez. Que el calor sea exageradamente agobiante en verano no es histórico, es anormal, nada más.

Los medios de difusión nacionales televisiones, radios o periódicos, no sé si por falta de noticias o en busca de la hipérbole como conquista del mercado, han recurrido a exagerar sus informaciones con la adjetivación de histórico: digno de pasar a la historia. Algo que es susceptible de ser apuntado o registrado. Pero que cada año, como consecuencia del cambio climático, entre otras razones, los veranos sean más largos y calurosos es lógico y normal, no histórico. La Agencia Mundial de la Meteorología vaticinó en 2013 que los veranos durarán más y las temperaturas máximas aumentarán entre 3 y 5 grados de media. A tenor de lo cual, algo pronosticado no puede ser catalogado de histórico. Sólo cabe felicitar a la AMM por acertar en su predicción. Esa insistencia en el calor histórico me recuerda a un hecho acontecido en 1957. El semanario El Español publicó que se había llegado a 50ºC en la semana del 11 al 17 de agosto de 1957 en un pueblo de Castilla-La Mancha. Pero en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no hay registros de que en esa semana ni en la anterior se hubiera llegado a temperaturas de 50 ºC en Castilla-La Mancha. Tampoco en el resto de España. Con respecto a si fue «el verano más caluroso del siglo», tampoco hay registros fiables que lo corroboren. Aunque existen registros de temperaturas de todo el siglo pasado, la Aemet asegura que algunos «están en proceso de verificación». En aquel momento en determinadas estaciones meteorológicas no existían los controles de calidad con los que cuentan ahora las modernas. Según Aemet en España nunca se han alcanzado los 50 grados. Un ejemplo más de exageración interesada para vender más semanarios, muy parecido al «histórico calor» de 2023 en los medios. Si la naturaleza nos sigue pasando factura por los desmanes cometidos contra ella, en unos años alcanzaremos entre julio y agosto los temidos y asfixiantes 50ºC en el sur de Europa. ¿Qué adjetivo encontraremos para calificar tal hecho? Como eso sí que será histórico, ¿recurriremos a histérico calor? La mayor temperatura registrada en nuestro país son los 47,4 ºC del municipio cordobés de Montoro el 14 de agosto de 2021, medido «de manera confiable» por una estación de Aemet. Exacerbar, alarmar y exagerar una información para captar mayor audiencia va contra los manuales del periodismo ortodoxo. Hoy una mentira repetida hasta la saciedad legitima su falsedad. El periodismo degenera a la misma velocidad que las redes de mentiras, el todo vale suplanta al rigor y los medios prefieren la inmediatez y sus mentiras antes que la verificación y la contrastación de una noticia para ofrecersela al receptor. Así nos va. Dice un poema de Antonio Machado en su obra Campos de Castilla: «Por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador». Y menos en verano. Es lo que hay.