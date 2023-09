El pasado 30 de agosto se celebró la Asamblea del CF Gandia, que fue solicitada en el mes de junio por un grupo de socios debido a la delicada situación económica que vivía la entidad.

A esa solicitud se le hizo caso omiso durante estos meses, un hecho que contraviene lo establecido en los estatutos del club que obligaba a celebrarla en el plazo de 15 días desde su petición.

La fecha elegida para la celebración de la Asamblea, el 30 de agosto, tras agotarse todos los plazos posibles para subsanar los incumplimientos habidos la pasada temporada respecto de la primera plantilla, no puede ser sólo fruto de que se encontró la solución tarde, sino también obligar a los socios a aprobar una única propuesta. Podemos interpretar esto como una presión añadida a los socios a fin de que aprobáramos dicha solución vendida como milagrosa y única.

Así pues, nos presentamos los socios en la Asamblea con una solución anunciada dos semanas antes y que viene a significar el fin de las penurias económicas de nuestro club, pero que a día de hoy todavía no ha dado el primer paso en ese sentido, que es el pago a los jugadores de la temporada anterior antes del inicio de la Temporada 2023-2024.

El inversor GET Energy, a través del Fondo inversor Indico, se hace cargo de la deuda de la temporada anterior. Deuda que debía asumir Paroli International como consta en el convenio entre el club y el grupo de Libero Parri. Esta nueva propuesta, además, garantiza 500 mil euros mínimo de inversión por temporada durante tres años y la transformación en SAD del club.

A 30 de agosto, sin otra solución a la vista y como prueba de confianza en el grupo de Libero Parri sólo cabía a los socios decir que sí, sin duda presionados con el: «o esto o la nada».

Pero también implica que, si todo esto no se cumple, el club, esta vez sí, desaparecerá en el plazo de un mes. Si no se paga antes del viernes no se podrán inscribir jugadores y no se podrá jugar la primera jornada, y si para la segunda jornada no se ha conseguido solucionar, el equipo sería descalificado de la competición. Los equipos de la base que debían iniciar la competición este fin de semana ya han aplazado sus partidos de la primera jornada por no poder haber tramitado sus fichas a día de hoy.

En resumen, que estamos ante un «todo o nada», desaparecer o vivir en la abundancia sin repetir errores pasados. Espero y creo que esto último sea lo que suceda por el bien de nuestro club.

Por último, quisiera desde esta tribuna rendir homenaje a Jesús Sendra y Juan Miguel Lloret a quienes en la asamblea no supimos despedir como merecían sus años de entrega al club. A ellos dos, muchas gracias de parte de la mayoría de los socios del CFGandia.