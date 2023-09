Comencem a veure com serà el nou espai del carrer Ribera Baixa en la Platja de Gandia. Aquesta és una acció del Pla Especial d’Infraestructura Verda (PEIV) del nostre municipi. És alhora una peça més de l’Anella Verda de Gandia. Però sobretot és un punt i final a la urbanització de la nostra platja. I és el punt d’inici de l’espai restaurat que serà la Platja de l’Auir en un futur, que amb el canvi de govern en la Generalitat trigarà, lamentablement, més en arribar, però que sense dubte, arribarà. Perquè l’únic model possible i lògic, el model que financia la Unió Europea, és el de l’urbanisme verd, el de la mobilitat sostenible, el de les ombres i la baixada de temperatures i sobretot el model que fa front al canvi climàtic i a les sequeres i a les precipitacions embogides. I eixe és el nostre model, eixe és el model del carrer Ribera Baixa, del PEIV i de l’Anella Verda. Per molt que Mazón s’empenye en tornar a l’urbanisme de fa 25 anys, a les «xapusses» dels seus antecessors populars, a les Rites i als Zaplanes, Europa no vol això i no ho financia. Ara bé, la batalla està en marxa, i ells amb els seus lobis, amb les seues constructores ensorrades i en la ruïna, ho van a tornar a intentar, per les bones i també per les males.

Mentrestant, nosaltres seguirem avançant en el model del futur, en el model europeu. Quan fa divuit anys vam dibuixar el primer esborrany de l’Anella Verda, el carrer Ribera Baixa apareixia pintat d’aquell verd indicatiu del camí que havia de fer aquella nova proposta urbanística innovadora i que obria moltes portes a la qualitat enlloc de la quantitat i a la economia sostenible, en lloc de l’especulativa. Només l’esquerra alternativa va creure en aquella proposta aquells dies de fa anys. Avui, l’Anella Verda ja és un model de ciutat exportat i reuneix cada vegada més consens polític al seu voltant. Ja són moltes les accions que s’han dut a terme en l’Anella Verda i des del Departament de Gestió Responsable del Territori, estan decidides a tancar-la aquesta legislatura, un repte complicat i ambiciós, però factible si aprofiten els recursos europeus i si els seus socis de govern col·laboren en l’ambició. De moment fruit del treball decidit en aquesta direcció des de fa 8 anys, seguint les instruccions del PEIV, ja s’han transformat en corredors verds una part de la carretera del Grau que ha quedat humanitzada i magnífica (ara ens falta la meitat fins a la ciutat), i la carretera Nazaret Oliva. Aquesta última en un espectacular espai amb centenars d’arbres, un carril bici, una gran zona verda fitant la carretera i un parc lineal fitant la marjal, encara en procés de construcció. Però si us fixeu tot va seguint la mateixa edició, la de l’Anella Verda, la marcada amb la transformació que vam fer en l’entrada de Gandia per la carretera de València i els parcs d’Ausiàs March i de Maria Mercè Marçal entre d’altres. I ara, transformant el carrer Ribera Baixa en el límit nord de la platja urbana. Aquesta transformació en un espai verd, de qualitat de vida, soluciona diferents aspectes; entre ells i per fi, es recupera, mitjançant una nova sèquia, una de les antigues eixides a la mar de les aigües de la marjal. I també, que a cap veïna se li oblide, revaloritza urbanísticament els edificis que envolten l’actuació. El model verd és generador d’una economia molt més estable i sostenible. Perquè reurbanitza espais mal urbanitzats o naturalitza espais agrícoles, dos fets econòmicament més sostenibles que no generar noves zones urbanes que resten sense serveis, digueu-li Sanxos Llops o digueu-li Zona Equipaments, i que ofeguen econòmicament, com sabem de sobres, a l’Ajuntament. Qui té cap dubte que econòmicament funciona millor un carrer peatonalitzat que un carrer amb trànsit? Qui té cap dubte que no ha millorat la vida dels qui viuen al centre peatonalitzat del Grau o de Gandia? Qui té cap dubte que els pisos que miren al parc Alqueria Nova són més atractius per vendre o llogar que els que miren al carrer Sant Pere? Qui té cap dubte que els pisos de Sant Enric han millorat la possibilitat de venda o lloguer amb la creació del nou sector del parc d’Ausiàs March, la peatonalització del Pont Vell i l’eliminació de l’aparcament en superfície que hi havia allí? I podria seguir amb la conversió del final del Passeig de les Germanies en un veritable passeig després d’anys d’una gran avinguda grisa, o tants altres exemples. Doncs de la mateixa forma, les veïnes de Ribera Baixa poden estar segures que els arbres del nou espai verd no els taparan les vistes a la Mediterrània, sinó que aquells arbres enfortiran el seu habitatge, que aquell nou espai de descans, de passeig, de gaudi, d’ombra i de vida, milloraran la seua salut i indirectament la seua propietat. No és la intenció del projecte mirar pel be d’uns pocs, però les veïnes del carrer ixen molt ben parades. Ara bé, qui més guanya, perquè eixe és el motiu de l’esquerra alternativa, és el be comú; és Gandia. És innegable que aquest model urbà que soluciona els marrons que altres van generar per deixadesa, falta de professionalitat, ignorància, interessos personals i/o pressions de lobys interessats, és un model que està cosint una nova ciutat. Seguim unint les peces de l’Anella Verda, ja són moltes les actuacions fetes i vàries de grosses que estan en marxa. L’exemple del carrer Ribera Baixa, deuria extrapolar-se, en paral·lel a un de cada dos carrers del casc urbà de la platja. Això seria la forma de seguir avançant, d’enfortir turísticament Gandia, de seguir generant economia més estable i més enriquidora per a totes i no per a unes poques. Si durant anys i anys la visió egoista i deshumanitzada va marcar el ritme urbà de la platja de Gandia, ara s’ha de fer el camí invers i recréixer cap a dins. Revertir el que està fet i esponjar, transformar i aconseguir un gran refugi bioclimàtic. En Ribera Baixa acaba, ara si, la platja de Gandia i acaba amb dignitat, amb bellesa, transitant cap a l’Auir correctament. I reforça la possibilitat de transformar la platja en un espai molt més atractiu, molt més humà i molt més sostenible econòmicament.