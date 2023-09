El Ayuntamiento de Gandia no se resigna a contemplar cómo un edificio de hace apenas una década pero convertido en un referente de la ciudad, como es el Mercat del Prado, sigue infrautilizado y resulte poco o nada atractivo para quienes buscan un lugar donde abrir un negocio. Desde su inauguración, en 2014, el mercado nunca ha conseguido situarse al cien por cien del rendimiento que se esperaba cuando fue concebido, sobre todo porque existe poco interés en alquilar las paradas que no tienen vistas y fachada al exterior y, por lo tanto, no pueden montar terraza en la plaza.

Revitalizar el Prado, modernizarlo y conseguir que se llene de negocios es el objetivo del proyecto anunciado ayer por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, que se va a ejecutar con una inversión de dos millones de euros, de los cuales 1,7 llegan de los fondos Next Generation de la Unión Europea destinados a proyectos de competitividad y modernización. El resto sale de la caja municipal. La idea, que es ampliamente compartida, como demuestra el hecho de que fuese apuntada por el Partido Popular en la campaña de las pasadas elecciones municipales, pretende potenciar ese concepto de «gastromercado» que con tanto éxito funciona en otras ciudades. Precisamente ahora los comerciantes de los mercados Central y del Cabanyal de València han pedido al ayuntamiento de la capital que autorice esa fórmula de «gastromercado». En Gandia se trata de habilitar más locales donde, además de comprar, se puedan consumir productos que atraigan tanto a oriundos como a turistas, porque en cierta medida la plaza del Prado forma parte de la ruta que cualquier visitante realiza si quiere conocer la ciudad. Según explicó ayer el alcalde, esos dos millones de euros se van a usar en climatizar el mercado, que ahora es un horno en verano y una nevera en invierno, para convertirlo en un espacio confortable, y, cumpliendo con lo que reclaman muchos interesados en montar un negocio, que todas las paradas dispongan de un lugar donde instalar la terraza. Taquillas inteligentes para retirar productos las 24 horas del día y otras medidas dirigidas al «ecommerce», así como espacio para dejar bicis y patinetes también figuran en el proyecto, que se ejecutará a lo largo del año que viene durante seis meses, pero siempre permitiendo que las paradas abiertas puedan seguir trabajando. En este nuevo intento para aprovechar todo el potencial del mercado levantado se incluye también la gran superficie usada durante los últimos años para las muestras de Fira Mercat, de manera que podrán implantarse muchos más negocios y convertir ese lugar en un foco de atracción que permita atraer los suficientes clientes como para que pueda financiarse por sí mismo. Un polígono desbloqueado Al mismo tiempo que el alcalde Prieto anunciaba este proyecto daba a conocer que el ayuntamiento acaba de aprobar la licitación de las obras para terminar el polígono de Sanxo Llop, destinado, entre otros, a usos socio sanitarios. Tras más de una década paralizado y muchos años de gestiones y trámites para poder impulsar su finalización, el ayuntamiento asume la gestión directa de este inmenso sector, donde está el hospital comarcal, e invierte 17,5 millones de euros para que las empresas interesadas puedan implantarse. La previsión, señala el alcalde, es que a principios del año que viene arranquen los trabajos, que concluirían 18 meses después, es decir, a finales de 2025. Aun así, el plan prevé acelerar las obras para habilitar parcelas listas para construir si se presentan peticiones de licencia. Entre las iniciativas públicas ya se sabe que allí irá la residencia para personas con discapacidad, valorada en 4,5 millones, y, a más largo plazo, la anunciada ampliación del hospital comarcal.