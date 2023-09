Para los vecinos y vecinas de Benifairó de la Valldigna su banda de música, l’Entusiasta, es uno de los patrimonios más importantes. Son pocas las casas en las que no hay o ha habido algún músico y en torno a esta entidad gira gran parte de la vida social de la localidad.

Al margen del sentimiento de cariño que genera, la formación se ha ganado, gracias a su trayectoria en premios y reconocimientos en muchos de los certámenes en los que ha participado, el derecho a tener una calle en el municipio.

En eso como en el amor que se le profesa, existe unanimidad, tanto vecinal como política, es decir, de quienes deben dar el paso definitivo para rendirle ese homenaje eterno. Sin embargo, en lo que no existe ese consenso es en qué espacio municipal pasará a llevar el nombre de l’Entusiasta.

Ese desencuentro que evita, de momento, que la banda tenga su propia calle, vivió un nuevo episodio el pasado miércoles, durante el pleno que celebró la corporación municipal.

La propuesta inicial partió de Compromís, entonces al frente del Gobierno local, al final de la pasada legislatura. La formación del exalcalde, Josep Antoni Alberola, pretendía cambiar el nombre de la calle Cervantes, bajo el pretexto de que se trata de una vía en la que la banda tuvo su local durante muchos años, que se encuentra muy cerca del actual, es céntrica y que, además, tiene el nombre de una personalidad «a la que no le hace falta que le hagan ningún reconocimiento en Benifairó», como recuerdan fuentes de la formación. Desde la formación consideran que hay otras vías que no se pueden tocar porque se trata de nombres históricos en el municipio.

Compromís no tenía mayoría absoluta, así que no pudo sacar la propuesta adelante al no contar con suficientes apoyos. El PSPV, que a posteriori se ha alzado con el Gobierno local con Marc Vercher como alcalde, esgrimía la cercanía de los comicios y se comprometía a tratar el asunto en los primeros plenos de la nueva legislatura.

Como no estaba en la orden del día, Compromís presentó una moción en la última sesión, celebrada el pasado miércoles, para que se tratara la cuestión pero lo hizo a destiempo y, además, no fue aceptada la urgencia.

Preguntado por esta cuestión por parte de Levante-EMV, el actual alcalde, ha explicado que tanto él como su gobierno «estamos totalmente de acuerdo en que la banda necesita una calle, la idea nos parece perfecta». Sin embargo, señala «nosotros tenemos otra idea que pasa por dedicarle un espacio más importante, sea una plaza o una avenida principal». En ese sentido, los socialistas proponen como opción la plaza Pintor Sorolla, porque es donde se encuentra el auditorio municipal y, además, es el emplazamiento donde la banda realiza muchos de sus conciertos.

Sin embargo, ese emplazamiento no gusta a Compromís, puesto que, como confirman fuentes del colectivo consultadas por este periódico, consideran que supone quitar del callejero a un ilustre valenciano y más en el año en el que se celebra el centenario de su fallecimiento.

El alcalde, Marc Vercher, ha explicado a este periódico que su intención es que el cambio se lleve a cabo consenso, pero no solo a nivel político «sino también con los vecinos y las vecinas» del municipio. «Nosotros creemos que la plaza Pintor Sorolla como emplazamiento es la mejor para la banda pero creo que es necesario que haya un acuerdo», indica Vercher.

Pero ese consenso ahora mismo está bastante lejos de conseguirse, ya que ninguna de las dos formaciones ha hecho ningún movimiento para tratar de acercar posturas. «Estamos abiertos a mantener cualquier reunión para tratar esta propuesta», señala el primer edil.