Cada nou curs escolar arriba carregat d’un feix de problemes, com si el pes de cada dia no fóra suficient per a omplir tota la nostra atenció i activitat. Sobre la centralitat de la persona de l’alumne van acumulant-se capes de burocràcia en expansió, mètodes no contrastats suficientment, la inestabilitat dels plans d’estudi, la falta d’inversió econòmica, i tantes més inconveniències, com la persistent baixa de la natalitat, que pot propiciar una reducció d’aules i centres. Els mestres, afortunadament, siga quina siga la situació general, seran els responsables d’acompanyar els alumnes i animar-los a formar-se, a obrir els ulls sobre ells mateixos i la realitat que els envolta.

Amb sons de trompetes profètiques o apocalíptiques, segons les opinions de cadascú, ha aparegut la Intel·ligència Artificial com el remei total de les imperfeccions i limitacions humanes, d’acord amb els seus propagandistes. Que els seus efectes benèfics són ja evidents en la medicina o la indústria, no deixa de preocupar per la seua incidència en la mateixa comprensió de la condició humana, de la seua llibertat i dignitat, a més de posar en guàrdia sobre quines persones decidiran els models de coneixement i la crítica del propi sistema. Uns interrogants que, segons les lleis del mercat, poden deixar fora del sistema a tots aquells que no tinguen possibilitats de consumir o d’assumir la ideologia subjacent a la IA, per exemple, per raons ètiques. S’obri, així, tot un temps de profunda transformació cultural, possiblement de més gran impacte que la invenció de la impremta.

En un món en tan ràpida transformació, s’hi haurà de tornar a aquells corrents de fons que, massa sovint, a penes apareixen en les programacions escolars, però que tenen una potent virtualitat per a formar la persona, com a subjecte lliure i responsable. En temps d’incertesa i canvi, hi apareixen, com unes plantes necessàries, la por a la llibertat i l’obscuriment de la raó, mentre creixen l’emoció i l’afectivitat, com els grans referents de la forma d’estar en el món dels humans. És per això mateix que hauríem de preparar-nos amb uns qualificats preliminars que asseguren una bona fonamentació del procés educatiu. Hi caldrà destriar el gra de la palla en la garba ideològica que va estenent-se com un verdader pensament únic, adversari de qualsevol crítica o alternativa.

Entre la ganga ideològica imperant hi ha una interessant o interessada confusió entre els conceptes de determinisme i de condicionament. El determinisme, defensat per alguns neuròlegs, evita qualsevol responsabilitat moral perquè tot comportament procedix d’uns condicionaments cerebrals o genètics, quan en realitat la llibertat humana no és absoluta, sinó sotmesa a alguns condicionants que poden ajudar-la, com una bona educació familiar, o poden obstaculitzar-la, com una insuficient formació ètica. Actualment hi ha ben estés i acceptat un determinisme suau que deixa, per exemple, alguns aparents espais de llibertat, sobretot els lligats a l’emoció o l’afectivitat, però que és inflexible davant de qualsevol crítica que defense que un altre món o sistema és possible. El component crític en l’educació és una manera d’explicitar la pròpia llibertat en un context que la rebaixa tot el possible per negar qualsevol culpabilitat, més producte d’un error o d’una circumstància que d’una opció contrària a l’ètica.

Una altra corrent de fons, també preliminar a qualsevol acció educativa, aspira a descobrir, des d’una natural curiositat, el caràcter simbòlic de la nostra percepció de la realitat, és a dir, la capacitat de transcendir la consistència de tot allò que ens és donat i arribar a intuir i conéixer que els fragments formen part d’un tot que dóna sentit a l’existència en el seu conjunt. És el moment de la contemplació gratuïta, que no busca cap utilitat, sinó que en el mateix fet de contemplar ja té la seua compensació. L’observació de la naturalesa, de l’art, des del silenci, és una d’aquelles maneres més propicies per a eixamplar el sentit humanista, que és com deixar-se envair per tot allò que no som nosaltres i ser conscients de no poder-ho manipular per al nostre profit, sinó ser percebut com un regal de la vida. Un regal, però, que té el preu de l’esforç, de la dedicació i la concentració, és a dir, unes actituds que no tenen cabuda en tantes ofertes educatives que difonen maneres d’aprenentatge sense treball i mètode d’estudi, com una continuada diversió festiva.

En algunes escoles, quan encara el llatí tenia un cert prestigi, s’hi acostumava fixar cartells amb frases intencionadament formatives, com aquella de «Per aspera ad astra», que invitava al dur treball de cada dia si hom volia arribar a l’excel·lència, a les estrelles. Hui possiblement funcionaria bé en la publicitat d’algun gimnàs d’alt rendiment, però en alguns àmbits escolar allò de «aspera» seria canviat pel superlatiu «facillima». Enguany, en obrir-se les portes del nou curs escolar, tots hauríem d’animar a aprofitar l’oportunitat de créixer en tot allò que ens fa realment humans i que sempre ens transcendix com una llum que invita contínuament a no deixar-se embolicar per les aparences, sinó a estimar la veritat, la bondat i la bellesa, com les guies segures de l’existència.