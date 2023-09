El VII Trofeu Mixt Masymas ha tingut el seu gran final de festa al trinquet de Pedreguer. Una jornada amb dues finals. La de raspall ha acabat en favor de Salelles II i Brisca per 25-20 sobre Badenes i Seve. La d’escala i corda, per a Francés i Tomás II en guanyar a Giner i Conillet per 60-35.

Els lliuraments han estat a càrrec de José Juan Fornés, director general dels Supermercados Masymas, i Bernat Tomás, regidor de Festes de l’Ajuntament de Pedreguer. La partida de raspall va estar molt igualada. Els iguals a 20 ha arribat també des del rest, encara que els rojos han disposat de tres oportunitats amb val per a guanyar la partida. Finalment, el triomf ha acabat en mans de Salelles II i Brisca enmig d’un joc espectacular. Els blaus han materialitzat el títol en el segon val que han disposat.