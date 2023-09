Aquest matí hem acompanyat les famílies i el professorat en l’inici de curs escolar 2023-24, el primer que visc com a regidora, responsable d’Educació. I també la primera vegada en molts anys que no hi participe com a mestra d’Infantil al CEIP Roís de Corella, on tinc la meua plaça. Iniciar el curs sense els meus xiquets i les meues xiquetes, ha estat dur. No obstant això, tinc sentiments barrejats, perquè també estic gaudint de l’aprenentatge continu; de poder estar present acompanyant a altres mestres, als xiquets i a les xiquetes o a les seus famílies... Em sent privilegiada, però sóc conscient de la responsabilitat amb la ciutadania i amb la defensa de l’educació pública de qualitat.

Tot i la dificultat de l’inici del curs, des del departament d’Educació hem treballat de valent per a adaptar-nos a les circumstàncies sobrevingudes pel caos i la incertesa que des de fa setmanes està generant la incompetència i desídia manifesta de la Conselleria d’Educació en mans del PP, tant amb el professorat com amb les famílies: Tot l’estiu sense saber on treballarà el professorat interí (que començava el dia 1 de setembre). Un caos en les adjudicacions sense precedents que ha afectat 21.000 persones, mentre la responsable, la Directora de Personal Docent de Mazón se n’anava de vacances... Després l’ocurrència de l’ampliació horària a pocs dies de l’inici del curs, que desfà tot el treball fet pels docents i els equips directius... Ni 100 dies ha tardat el PP i Vox en aplicar la tisora de les retallades a l’educació valenciana: 50 centres perden aquest curs docents, retallant el que feia el Botànic durant anys...

En aquest sentit, des del govern local de Gandia i des de Compromís hem manifestat tot el nostre suport a un professorat que ha vist com la Conselleria amb el PP els ha abandonat des del primer moment. No ens podem permetre retrocedir cap mil·límetre en tot el que hem aconseguit en l’educació pública, de qualitat i en valencià.

També ens preocupa i compartim el neguit de les Ampes per la Xarxa llibres en Batxillerat, un pla impulsat per Compromís i que ara mesos després està en perill per culpa del govern popular. Gràcies als exconsellers d’Educació, Vicent Marzà i Raquel Tamarit, als seus equips, amb la col·laboració dels centres i les Ampes, des de 2015 hem aconseguit la gratuïtat dels llibres de text des de Primària fins a Batxillerat. I ho vam deixar tot enllestit perquè aquest curs els 63.000 alumnes de Batxillerat tingueren també els llibres gratis, que se sumen, com dic, als més de 460.000 que els tenen des de fa temps. També els de Gandia! Actualment se’n beneficien 7.750 alumnes a la ciutat, 1.015 al Batxillerat. Però cal garantir els guanys i anar més enllà; els nous responsables autonòmics d’educació haurien d’agafar el testimoni i marcar-se nous reptes, com ara implantar xarxa llibres per a la FP, una proposta de Compromís. Aquest curs, a Secundària i a Batxillerat, hi ha 4.500 alumnes matriculats. I a la FP tenim més de 2.600 estudiants.

Front al desgovern manifest, convé recordar que gràcies a Compromís hem aconseguit que 70.000 alumnes tinguen cobert el menjador al 100%, però sabem que hem d’aconseguir més, per això proposàvem la gratuïtat total en aquesta legislatura. Més de 2.500 alumnes a Gandia van gaudir el curs passat de beca menjador, amb una inversió de 175.000 euros.

Recordem també que aquest govern local, dins de les nostres competències, hem mobilitzat 250.000 euros per ajudar les famílies en el difícil inici de curs. Amb els xecs escolars culturals, tots els xiquets i les xiquetes de l’educació obligatòria de Gandia en centres amb fons públics tenen garantits 30 euros per a la compra de material. Més de 7.300 alumnes en tindran aquesta ajuda, moltes famílies han fet ús ja al nostre comerç local...

D’altra banda, l’Edificant ha sigut el pla estrella de la gestió de Compromís al front de la Conselleria d’Educació. Hem aconseguit executar 500 milions per a crear escoles dignes i de qualitat, tot el contrari que feia el Partit Popular que tan sols va executar 50 milions. Hem construït 102 escoles totalment noves i un total de 558 si incloem reformes i adaptacions. Però nosaltres mai parem, volem més perquè és imprescindible que les alumnes disposen d’infraestructures bones i amb unes bones condicions. Per això exigirem al nou Consell la construcció prevista de 100 escoles més amb una inversió total de 1.000 milions d’euros. Gandia és un exemple del bon treball que s’ha fet en Edificant, ja que hem realitzat 5 obres i altres 5 que ja estan en construcció. Més d’11,5 milions en obres acabades i més de 30 milions en actuacions planificades.

Front les inquietants notícies de retallades en professorat o, el que és el mateix, en educació de qualitat, cal posar en valor la inversió realitzada per Compromís des de 2015, amb un augment de plantilla en 15.000 persones. I teníem previst contractar-ne 20.000 més fins a 2025. Ara mateix ja tenim més de 200 mestres i professors més a les escoles i instituts de Gandia. Hem fet possible que totes les famílies del País Valencià tinguen la seua escolarització gratuïta. Estem molt orgulloses d’aquesta feina, perquè sols 2 autonomies de l’estat espanyol han universalitzat la gratuïtat d’aquest tram.

Finalment, ens preocupa i molt que el PP i Vox reobrin la batalla de la llengua, un conflicte que pensàvem superat però que la dreta més rància, (la que parla, escriu i pensa només en castellà), s’entesta en revifar sense cap criteri científic seriós, més enllà del partidista i negacionista. Vos imagineu un ministre explicant que cadascú pot escriure el castellà com vulga i que la RAE no té cap autoritat? Dimitiria al dia següent.

En resum, aules sense professorat; alumnat que encara està esperant el bus escolar; xarxa llibres sense cap gestió darrere; professorat que es va assabentar 12 hores abans d’on havia de treballar… Un caos sense precedents i el conseller desaparegut. La Conselleria d’Educació del PP ha abandonat el professorat i l’alumnat i ací ningú assumeix cap responsabilitat ni donen la cara en seu parlamentària. Per això, fem un clam a la Conselleria d’Educació perquè aquest inici de curs no siga la tònica que vaja a regir. Els últims anys hem fet una gran tasca amb inversions del Pla Edificant i no volem cap retallada en les polítiques que apostaven per l’educació pública, de qualitat i en valencià. Front el pitjor govern fem la millor oposició: Amb les famílies i el professorat de la mà, no farem ni un pas enrere en el camí per garantir la millor educació publica valenciana.