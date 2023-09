Esta semana han abierto los colegios: alumnos, profesores y personal laboral han comenzado un nuevo curso. Nuestros políticos también han escenificado la rentrée pero tranquilidad para todos, es una vuelta light hasta que disfrutemos de la Fira i Festes, ese será el pistoletazo de salida para todos del curso político.

La visita del Molt Honorable Carlos Mazón a Gandia supuso un reforzamiento positivo para el Gobierno local. El alcalde José Manuel Prieto se siente, como escribió, José de Espronceda en su poema La canción del Pirata, Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín, pero le recomendaría unas palabra de San Agustín: ver para creer.

Las promesas de los políticos tienen la misma credibilidad que la ingenuidad de quien se las cree. Por mucho que se le recuerden después sus compromisos, siempre encontrarán unas justificaciónes para sus incumplimientos y seguir prometiendo: falta de presupuesto, problemas burocráticos, trabas administrativas, retraso en los proyectos y un sin fin de palabras vacías.

También puede formar parte de una táctica sibilina para embaucar al personal y escenificar una colaboración PP-PSOE para que la gente llegue a una conclusión: si con los rojos cumplen, con sus azules sería todavía mejor. ¿Y por qué no votarles? La firma en el Libro de Honor y sus promesas son un regalo envenenado aunque Prieto pudiera al final sacar pecho. Nadie regala todo a cambio de nada, siempre tiene un coste.

La victoria electoral es el pegamento que más une a un líder con su partido al igual que la derrota crea grietas en el que pierde. Juan Carlos Moragues acompañó como escudero al Molt Honorable en su visita al mayor feudo socialista de la Comunitat Valenciana en la actualidad, pero su protagonismo se da de bruces con la renuncia a la portavocía del PP-Gandia en manos de Guillermo Barber, quien ya ha salido a valorar el verano turístico antes de acabar, reconociendo el éxito ocupacional, fruto del trabajo del sector y criticando todo lo demás como errores del gobierno. No entiendo nada.

Cuando ellos gobernaron basaron sus actuaciones en el Gandia Shore de infausto recuerdo, actuaciones en el recinto del Grau de las que vendían 1.000 entradas y dos días antes regalaban talonarios enteros hasta 5.000 para que hubiera pleno, una especie de circo romano a pleno sol y sudores inaguantables más una corrida de toros en una plaza portátil con Arturo Torró paseando por la plaza cual Enrique Ponce. En definitiva, ancestral y casposo, nada parecido a los macrofestivales para la juventud que luce ahora Gandia. Imagino que el departamento de Turismo y el Gobierno por extensión algo habrán hecho bien para alcanzar el 95% de ocupación. ¿Tanto cuesta reconocer aciertos del contrario y criticar los fallos importantes, no obviedades, y al tiempo ofrecer alternativas razonables y novedosas? Parece que sí.

El acercamiento del PP, de ser cierto, es munición para VOX: la derechita cobarde ayuda a los rojos comunistas, unos y otros son lo mismo y representan el pasado,etc… con lo cual Mazón debe medir muy bien sus movimientos.

Tras el anuncio por parte del alcalde Prieto de la obtención de 1,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para remodelar el Mercat del Prado no conocemos la opinión al respecto de Guillermo Barber, portavoz del PP. ¿Qué defecto le encontrarán? Lo deberán estar analizando, les daré pistas: pocos fondos para un magno proyecto, hay otras necesidades más prioritarias, los comerciantes no han pedido nada, etc… Decía José Luis Lopez Aranguren, filósofo y ensayista del siglo XX, que la moral se esgrime cuando se está en la oposición;la política, cuando se alcanza el poder. Reconocer los méritos del otro dignifican a quienes los citan y degradan a quienes los niegan.