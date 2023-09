La capacitat de sorpresa és ben necessària en el nostre món, com, per exemple, quan trobem en una prestigiosa revista un text com este: «Fa uns dies sentia explicar a la ràdio que el colom que Moisés va deixar anar a la fi del diluvi tornà amb les potetes brutes de fang». La perspicàcia del lector ha de corregir allò que per ignorància o per peresa ha embolicat totalment el text. També els mestres han de contestar pacientment quan algun alumne, en visita a un museu, els pregunta per què hi ha tantes pintures d’una dona amb un xiquet al braç. El que en altres temps podia ser una anècdota aïllada, ara ja és un fet habitual el desconeixement de moltes de les referències pròpies de la cultura religiosa. Més encara, alguns consideren que tal ignorància és un distintiu d’allò que és considera progrés científic, que no vol perdre el temps amb antigalles inútils.

Els corrents de profunda transformació cultural i social, tot i la seua lentitud, van deixant senyals o símptomes dels canvis que van produint-se en el seu desenvolupament. Així, quan en els anys 60 del passat segle, la lectura de La ciutat secular, de Harvey Cox, en el context nacional-catòlic del franquisme que continuava presentat la fe com a «inseparable de la conciencia nacional», l’exposició del teòleg nord-americà sobre l’impacte de la secularització en la religiositat, sonava com una llengua desconeguda. El llibre presentava el pragmatisme com un element clau de la nova mentalitat urbana, de tal manera que si alguna cosa funcionava bé adquiria utilitat. Les visions generals sobre l’home i el món deixaven pas al fraccionament de la vida quotidiana, és a dir, amb diversos moments que ja no tenien una relació entre ells, de tal manera que la religiositat podia ser autònoma d’altres aspectes de l’existència.

En la nostra ciutat, com en altres llocs del país, alguns factors anaven manifestant, encara de forma incipient, els grans canvis que s’hi produirien al cap de pocs anys. Entre altres, podem esmentar el Concili Vaticà II, que va ser tota una sorpresa, l’emigració de molts jóvens a Europa o el començ del turisme internacional. D’una manera molt subtil, però de gran incidència cultural, va ser l’obertura ideològica de molts dels universitaris d’aquells anys, que van passar, sense solució de continuïtat, d’una formació religiosa tradicional a conéixer els corrents del pensament europeu, com les darreres formes de l’existencialisme, les diverses lectures del marxisme, filtrat per alguns intel·lectuals francesos, i l’estructuralisme amb les seues incursions en l’antropologia. Aquells anys van ser també l’inici de la creixença demogràfica de la ciutat, amb l’arribada d’immigrants procedents del centre i del sud peninsulars, marcats, en general, per una religiositat popular. Tots aquests símptomes de canvi van anar configurant una onada secularitzadora, ja ben perceptible en els anys 80. Una dècada després va començar una nova expansió demogràfica amb immigrants de diversos continents, amb cultures i religions diferents, de tal manera que la societat va fer-se més plural en tots els seus aspectes.

En el segle XXI les estadístiques d’àmbit estatal han anat dibuixant una realitat religiosa molt allunyada d’aquella unanimitat oficial dels anys 60 del passat segle. Encara que per a la nostra ciutat no disposem d’estadístiques, s’hi poden aplicar de manera orientativa o aproximada les de caràcter estatal, que assenyalen que quasi 4 de cada 10 enquestats es considera no creient (38,7%), davant del 20% de 2010 i el 13% de 2000. Tan sols un 16,7% es declara catòlic practicant que, en sentit sociològic, vol dir que va a missa dos o més vegades al mes; mentre un 39,9% es considera no practicant. En el sector jove de 18 a 34 anys, només el 30% declara ser catòlic, mentre un 60% no es considera religiós. Siga quina siga la fiabilitat d’estes dades, el que sí remarquen perfectament és que són el fruit d’un llarg procés que ve de ben arrere.

Entre les moltes conseqüències d’este procés, n’hi ha alguna que, en este principi del curs escolar, té una especial rellevància, com és el creixent analfabetisme religiós de què es troben sotmesos escolars i adults des dels anys 80 del passat segle. La classe de Religió, tot menystenint el seu valor cultural, ha anat perdent temps lectiu, rellevància acadèmica i la seua substitució per alternatives. Així s’ha col·laborat amb la pèrdua cultural de referències religioses en moltes persones i grups, quan l’escola hauria de transmetre totes les dimensions de la cultura d’un poble, sense oblidar la seua importància en el coneixement de la condició humana. En bona mesura no ha d’estranyar tal pèrdua perquè va acompanyada amb la marginació en l’ensenyança de la filosofia, la història, l’art i la ciència no productiva, és a dir, de tot pensament crític que puga qüestionar el sistema neoliberal, que va reconduint l’educació cap a una finalitat econòmica i utilitària. Un dels objectius del sistema establit és afavorir la cultura de l’oblit, per tal d’afeblir la memòria cultural, absolutament necessària per a poder situar-se en el món, com a subjectes lliures. La negació del passat deixa sense cap referent per a discernir el present i poder-lo canviar per tal d’aspirar a un futur diferent o millor.

Les religions, a més, són comunitats de memòria amb capacitat de transmetre pensament, emoció i acció, que possibiliten el canvi i la continuïtat en qualsevol grup humà. En el nostre cas, el cristianisme és un constitutiu essencial de la cultura Occidental, ben present en els seus grans processos intel·lectuals, artístics i polítics, a més de ser un autèntic pont entre la cultura semita i la cultura grega, una de les matrius del pensament occidental. Sense una cultura religiosa ni s’entendrà la música de Bach ni el teatre de Shakespeare ni el Quijote de Cervantes, i fins i tot la modernitat de la Il·lustració, és a dir, alguns dels elements característics de la nostra cultura, per dir-ho de manera breu i entenedora. També convé recordar que una cultura pot seguir sociològicament o externament, però buida cada volta més dels seus continguts específicament intel·lectuals, espirituals i socials. Haurem de confiar que el buidat no arribarà mai a ser total.