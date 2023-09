Prácticamente aún están guardando en el armario los trajes de baño y ya están a punto de sacar otro mucho más especial, el que lucirán en su puesta de largo como Falleras Mayores de Gandia del 2024 y cuyo secreto se desvelará en el momento en el que salgan de casa. Marta Lozano Pérez, Fallera Mayor, y Daniela Serralta Miñana, Fallera Mayor Infantil, viven este viernes y sábado el que será uno de los fines de semana más especial es de su reinado con las presentaciones.

Tendrá lugar, como es habitual, en un Museu Faller que se vestirá de gala para acoger a todo el colectivo de la ciudad, representado también por las reinas y presidentes de las 23 comisiones y las cortes de honor.

La Federació de Falles (FdF) ha decidido adelantar prácticamente un mes un acto que habitualmente se celebraba entre la segunda y la tercera semana de octubre.

Ni Marta ni Daniela ponen pega alguna a esta decisión. «Me gusta, porque tengo unas ganas inmensas de poder desfilar con mi banda», señala la Fallera Mayor, quien añade que «adelantar presentaciones es una forma de dejar más libres actos los meses de enero y febrero». Por su parte, Daniela lo ve «muy bien» porque «tendremos más tiempo de disfrutar del reinado». Eso sí, reconoce que «las indumentaristas y nosotros hemos ido más ajetreados este verano».

Las máximas representantes de la fiesta fallera en Gandia afrontan el fin de semana ya con cierta experiencia, después de haber acudido a un gran número de actos, como una especie de precalentamiento. «Han sido unos meses muy bonitos y me lo estoy disfrutando mucho», señala Daniela. Marta, por su parte, los describe como «intensos» en los que «he notado el apoyo de gente a la que ni conocía y que me hacen sentir muy bien», indicaba. Agradece especialmente a las personas de la Federació de Falles «a la que ya considero mi familia está a mi lado en todo momento para todo lo que necesito».

Como las grandes protagonistas que son de la fiesta tienen a muchas personas a su alrededor que colaboran en que todo salga a la perfección esa noche. Pese a ello, como es lógico, ellas están pendientes de todo y son las primeras interesadas en que todo salga bien. A eso se suma la emoción de poder lucir por primera vez la banda que las acredita como Falleras Mayores. Todas esas emociones se juntarán en el momento en el que abran la puerta del coche que las llevará hasta el Museu Faller y saluden a las centenares de personas que allí las esperan.

Como estudiantes que son ambas, reconocen que la presentación les pone más nerviosas que los exámenes. «Estoy más acostumbrada a los exámenes» pero no tanto a gestionar la emoción que sabe que sentirá en cuanto cruce la pasarela. Daniela apunta que «estoy deseando que llegue el día con mucha ilusión». Marta, por su parte señala que «es un sueño que va a hacerse realidad y me gustaría que saliese todo perfecto y eso la verdad me pone bastante nerviosa».

Cuando ven tan cerca el momento de cruzar la pasarela reconocen que «son muchas las sensaciones que tenemos» pero, lo que sobre todo tienen son «muchas ganas de que llegue ese día», según afirma la Fallera Major.

La niña explica que en casa «lo tenemos todo preparado» y que «mi madre lo único que me repite es que disfrute cada segundo porque es una vez en la vida y yo voy a intentar no perderme nada», explica.

La presentación de Daniela tendrá lugar esta noche, a partir de las 22 horas, mientras que la de Marta se celebrará mañana a la misma hora, en ambos casos en el Museu Faller.