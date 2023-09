Fins a tres partides s’han completat este cap de setmana en la Copa Caixa Popular de raspall. Divendres passat la competició va visitar el Trinquet Ciscar de Piles on l’equip de Xeraco de Vicent i Lorja va superar al d’Oliva amb Salelles II i Canari per 25-10.

La Copa Caixa Popular de raspall s'ha jugat este dissabte al Trinquet de Bellreguard on l’equip del Genovés de Badenes i Tonet IV ha superat al de Barxeta amb Moltó i Murcianet per 25-15. Els dos equips han debutat en el campionat i este resultat implica que ambdós puntuen.

La tercera partida s'ha jugat diumenge a Ontinyent. L’equip de Castelló de Rugat, amb Ian i Brisca, han vençut al representatiu d’Ontinyent, amb Iván i Ricardet, per 25-10. Ian i Brisca han començat la IX Copa Caixa Popular de raspall igual que acabaren l’edició anterior. Els vigents campions han sumat dos punts per a pujar al més alt del grup A. Per la seua part, Ontinyent queda en el farolet roig sense puntuació.

Este dilluns dia 18 és el torn del Trinquet de Xeraco, on l'equip de l'Ajuntament de Xeraco, de Vicent i Lorja, juga davant el de l'Ajuntament de la Llosa, de Montaner i Seve.

Dimarts 19 serà el Trinquet d'Oliva la seu de la partida entre Ajuntament d'Oliva (Salelles II i Canari) contra la parella que representa a l'Ajuntament de Castelló (Marrahí i Raúl).