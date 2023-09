El PP de Gandia tiene toda la legitimidad para salir a cuestionar las decisiones del gobierno que quiera, como el recorte de la hora de entrada en alguna de les «escoletes» exigiendo una hora de entrada más temprana, pero pierde la razón cuando no pide primero perdón, pues estamos viviendo una apertura del curso caótica: sin maestros, ni profesores en colegios e institutos, alumnos sin atender, supuestos fallos informáticos, nombramientos erróneos, huelga encubierta del transporte escolar, escolares en casa por falta de autobuses y alumnos de Bellreguard y Villalonga se manifestaron como protesta.

Reflejó este periódico que «los centros educativos de la Safor-Valldigna todavía no tienen cubiertas 131 plazas de profesorado; 64 sólo en Gandia. Además, dos centros de Gandia se han visto afectados por la falta de autobuses escolares o por no estar adaptados, como es el caso del CEE Enric Valor o el IES María Enríquez».

Cuando uno causa un mal mayor no puede criticar a quien comete un mal menor. Es una actitud cínica y grotesca muy utilizada por los partidos políticos, ver la paja en el ojo ajeno y no advertir la viga en el propio. El Síndic de Compromís, Joan Baldoví, exbrillante diputado en el Congreso, destacó en una visita a Gandia la pasada semana «la incompetencia y desidia manifiesta de la Conselleria de Educación en manos del PP tanto con el profesorado como con las familias». «Estamos constatando que tenían mucha prisa por gobernar sin saber gestionar ni garantizar un inicio de curso como es necesario. Están habiendo problemas en la Safor-Valldigna, pero también en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana. Desde Compromís pedimos la comparecencia de un conseller que está escondiéndose de dar la cara ante el desaguisado de inicio de curso».

El modelo del «Pacto del Yugo y las Flechas» PP+VOX de la CV es recortar las horas de la asignatura de valencià, promocionar la enseñanza privada y concertada frente a la pública, además de endurecer las condiciones para acceder a las becas de todo tipo y recortar el profesorado en colegios, institutos y universidades públicos/as. Volver a los viejos tiempos franquistas en que los ricos accedían a la enseñanza y los menos pudientes no llegaban a la Universidad. Sucede que mientras la ultraderecha lo tiene muy claro y lo defiende públicamente, la derecha procura ser cauta y no airearlo para no molestar al personal. Ya comprobarán cómo los centros privados, concertados y religiosos aumentan sus emolumentos públicos mientras los centros públicos los perderán, lo que llevará a un empeoramiento de su calidad y un recorte de docentes. A la vista de lo acontecido este año en la vuelta al cole, insti o uni amenazan con darnos días impagables de enredos, falsedades y zozobras de su propia cosecha.

La semana pasada conocimos la renuncia como concejal del fichaje estrella del PP de Gandia, Ximo Mas, número tres de la lista, profesional de la medicina deportiva que ha ejercido a nivel nacional e internacional tras considerar que su profesión como médico deportivo es incompatible con la asunción de responsabilidades en la corporación municipal. Mas, que hace unos meses fue padre, quiere dedicar más tiempo a su familia, ha tomado esta decisión después de un periodo de reflexión y de haberlo comunicado a sus compañeros del PP gandiense.

Puede que en esa reflexión haya influido también el paso atrás que dió su mentor Juan Carlos Moragues al renunciar a la portavocía de su partido y dejarla en otras manos. La portavocía es el cargo de mayor visibilidad y responsabilidad municipal para una persona en un partido. ¿Será un síntoma de una posible renuncia a encabezar de nuevo la lista de su partido en otros comicios? El paso del tiempo nos lo aclarará.