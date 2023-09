Son, hoy en día, la herramienta más utilizada para comunicarse, trabajar, conocer el tiempo, el estado del tráfico, buscar recetas de cocina o entretenerse. Los móviles sirven para todo y tienen utilidades muy positivas pero, al mismo tiempo, pueden suponer un peligro si se no se hace el uso apropiado. Esa situación puede agravarse si quien lo manejan son personas aún en desarrollo, sin la conciencia suficiente de que algunas acciones digitales pueden tener consecuencias.

En los centros de educación secundaria, el profesorado lleva unos años detectando que son un foco de conflicto. Por ese motivo, como Levante-EMV publicaba el pasado lunes, son muchos los institutos valencianos que han iniciado el nuevo restringiendo su uso. En la comarca de la Safor, los centros también han tomado medidas en ese sentido.

Existe unanimidad en cuanto al veto a la utilización en las aulas, los pasillos, biblioteca y todas aquellas estancias de actividad docente y académica. En cambio, hay disparidad de criterios en lo que respecta al patio y la hora del recreo.

En Gandia, el IES Ausiàs March, conocido como «institut vell», por ejemplo, sí permite que el alumnado utilice las herramientas tecnológicas durante la media hora de descanso. Ximo Peiró, jefe de estudios, explica que es «de momento» porque esta norma está «en debate», ya que la comisión interna pretende evaluar cómo es el uso que hace los y las estudiantes durante ese tiempo. «Se están aaliznado pros y contras», explicaba.

En este centro la normativa que prohíbe el uso en las aulas, se empezó a implantar a partir del tercer trimestre del curso pasado. «Lo hicimos de forma progresiva, informando, pero desde el inicio de este curso ya se está aplicando rigurosamente», señala Peiró.

Uso académico

El mismo modelo es el que aplica el instituto Maria Enríquez, también en Gandia. El director, Rubén Malonda, explica que «hemos llegado a un equilibrio en el que el alumnado entiende que debe hacer un uso correcto». Eso sí, solo durante las estancias en el patio ya que en las clases está totalmente prohibido «a no ser que algun profesor dé permiso porque lo quiere utilizar como parte del material docente».

Este criterio lo utilizan también la mayoría de centros, ya que hay asignaturas en las que se requiere el uso de aplicaciones educativas. Eso sí, cuando esto se produce es únicamente bajo supervisión del profesor.

En el IES Joan Fuster de Bellreguard, el régimen interno que se puede leer en su página web apunta que «únicamente podrán utilizar el móvil en los recreos en el patio siempre que se utilicen de forma adecuada».

El modelo de restricción completa, tanto en el aula como en el patio, lo aplican, por ejemplo, en el IES Montdúver de Xeraco, donde está «totalmente prohibido», en palabras de su director, Natxo Soler. El incumplimiento tiene consecuencias, ya que «si pillamos a alguien se lo confiscamos durante tres días». En este caso, los familiares del alumno o alumna «firman un compromiso como que están de acuerdo con esa normativa», explica.

Alternativas en el recreo

En el IES Gabriel Ciscar de Oliva la excepción es, como en otros casos, que un profesor lo pida como material para desarrollar la clase, a excepción de primero y segundo de ESO, donde está totalmente prohibido. El secretario, Salvador Mena Llidó, reconoce que los alumnos y las alumnas «lo pueden llevar al centro porque es su derecho, pero no utilizarlo ni siquiera durante el recreo».

Si alguien se salta la normativa «primero se le advierte y, a la segunda, se le requisa y deben ser el padre o la madre quienes vengan a por él».

Como alternativa, en el Gabriel Ciscar han apostado por implantar patios activos. «Proponemos siete u ocho actividades diferentes de deportes, ajedrez, juegos o karaoke, entre otros».

En el IES Valldigna de Tavernes el alumnado lo puede llevar en la mochila pero no utilizarlo ni en las aulas ni en el patio, a no ser, como ocurre en la mayoría de institutos, que un profesor lo requiera. «Tenemos la mayoría de alumnos y alumnas de Benifairó y Simat y los padres quieren que los lleven encima por si tienen que contactar con ellos si hay algún problema con el transporte», explica el jefe de estudios, Ximo Huerta. Por eso, lo pueden llevar en sus mochilas pero no hacer uso de ellos en todo el recinto educativo.

En el otro centro de esta localidad, el IES Jaume II «el Just», su directora, Anna Bellver, explica que el alumnado dispone del teléfono del centro para hacer una llamada si es necesario, por lo que el uso del teléfono móvil está estrictamente prohibido, exponiéndose incluso a amonestaciones en caso de que se contravenga la normativa. «Solo se puede utilizar bajo permiso docente, para trabajar con alguna aplicación en ciertas asignaturas», explica.

En otros centros como el IES Vall de la Safor de Villalonga, su reglamento de régimen interno regula la cuestión prohibiendo también el uso del teléfono móvil en el centro.