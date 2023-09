La jornada d’este dimarts de la IX Copa Caixa Popular de raspall al Trinquet d'Oliva ha deixat als dos primers equips classificats per a la segona fase: Castelló, amb Marrahí i Raúl, i la Llosa de Ranes, amb Montaner i Seve, que dilluns van guanyar a Vicent i Lorja (Aj. Xeraco) per 25-10 en la partida jugada al Trinquet de Xeraco. Això és possible gràcies al triomf dels castellonencs este dimarts al trinquet d’Oliva. Partida sabatera, és a dir, 25 per cap, sobre la formació d’Oliva, amb Salelles II i Bossio.

Una partida on Oliva s’ha trobat amb la baixa d’última hora de Canari per una indisposició febril. Bossio ha sigut el substitut del mitger titular. Este resultat deixa a Oliva sense puntuació, de moment, ja que queda una partida més per davant i encara tenen opcions. No obstant això, necessiten uns marcadors molt favorables per a poder igualar amb Xeraco (Vicent i Lorja) i obtenir un millor coeficient de jocs. En este sentit, Castelló i la Llosa de Ranes queden amb quatre i tres unitats. Com només queden dos punts més en joc al grup B, els olivers ja no poden assolir-los al tauler. La IX Copa Caixa Popular de raspall continua este dimecres a Castelló de Rugat, a les 18.30 hores. En este sentit, el grup A viurà l’enfrontament de les dues formacions que no van poder guanyar en el debut: Barxeta, amb Moltó i Murcianet, i Ontinyent, amb Iván i Ricardet. Els de la Costera van caure per 25-15 amb el Genovés de Badenes i Tonet IV, mentre que els de la Vall d’Albaida van ser derrotats per Castelló de Rugat, amb Ian i Brisca, per 25-10. Amb estos resultats, Barxeta està amb un punt, per cap dels ontinyentins. Això significa que si Moltó i Murcianet guanyen i els rivals no puntuen, seran de la partida en la següent fase.