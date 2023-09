La jornada d’este diumenge a la IX Copa Caixa Popular de raspall ha servit per a tancar la primera fase del Grup B. L’equip de Castelló, amb Marrahí i Raúl, ha conclòs al capdavant del tauler gràcies al triomf aconseguit al seu trinquet. La localitat de la Ribera Alta ha vist com els seus han superat al combinat de Xeraco, amb Vicent i Lorja, per 25-10.

Un resultat que deixa als castellonencs amb sis unitats, és a dir, totes les possibles en la primera fase. Per la seua part, els xeraquers han quedat tercers, però es classifiquen a la segona fase amb dues unitats. El grup B el completen Montaner i Seve, representatius de la Llosa de Ranes, segons amb cinc punts, mentre que la formació eliminada és la d’Oliva, amb Salelles II i Canari, que queden amb un punt.

Si el Grup B està sentenciat, al Grup A encara hi ha moltes coses a dir. Una d’elles és descobrir a la formació eliminada i, este dilluns, el trinquet de Xeraco pot tancar este capítol. L’equip d’Ontinyent, amb Iván i Ricardet, es veu les cares amb el del Genovés, amb Badenes i Tonet IV, a les 18.30 hores.

Els ontinyentins són els que més urgències tenen, ja que són els cuers amb un punt. Això no obstant, no ho tenen tot perdut. Si guanyen a Xeraco i els genovesins no puntuen, és a dir, arribar als 15 jocs, Iván i Ricardet serien de la segona fase. I és que Badenes i Tonet IV tenen tres punts i un coeficient de jocs a zero, pels 25 tantejos negatius dels de la Vall d’Albaida.

Si això ocorre no tot estaria perdut per a Badenes i Tonet IV, ja que encara quedaria una partida més en joc. Això sí, el Genovés ja no dependria de si mateix. Tot açò podria oblidar-se sempre que puntuen a Xeraco, cosa que deixaria el grup A sentenciat amb Ontinyent fora de joc.