Llámenme raro, pero el otro día soñé que era guía turístico. Mi escaso conocimiento de la historia se veía compensado por una desvergüenza y una capacidad para mentir dignas de un político profesional o un delincuente. Como siempre, era el Día Internacional del Turismo y yo llevaba una camiseta verde moco con el lema Día Internacional del Turismo For Ever bien visible a la altura de mis pectorales. Avanzaba yo por el Paseo al frente de una veintena de jubilados de aspecto descoyuntado a quienes antes había empezado a contar la historia de la ciudad, que según algunos eruditos, dije, podía rastrearse en el Génesis. Otra corriente de opinión complementaria, añadí, sostenía que Jesucristo hubiese querido nacer en Gandia. Cuando llegamos a la altura de l’Amorosa, mandé parar a la tropa y señalé el kiosko. «¡Stop! ¡Silencio por favor! Fíjense bien, porque fue precisamente en este punto donde, según cuenta la leyenda, confirmada hace poco por varios eruditos polacos, merendó Cristóbal Colón cuando aún no era nadie». «¿Colón?», preguntó un señor con gafas de sol enormes y una absurda gorrita a cuadros. «Así es, el mismo Cristóbal de la melenita. Es un descubrimiento reciente de la universidad de Cracovia. Naturalmente Colón, como todo el mundo, había oído hablar de Gandia, conocía el Génesis, y decidió venir a Gandia atraído por la fama de su flota». Tomé aire y proseguí, casi gritando: «Es más, recientes documentos demuestran que fue precisamente aquí, donde ahora nos encontramos, el lugar en que Colón comenzó a darle vueltas a la idea de ir a las Indias al ver a un niño jugando con unos barquitos de madera en un charco infecto».

«Eso no viene en la guía», señaló con voz de grajo el viejo de la gorrita. «Suele pasar», dije, esbozando una paciente sonrisa. «Su guía debe de ser del año pasado o más vieja aún. Seguro que tampoco dice que las pastorcillas de Fátima eran, en realidad, de Gandia, ni que la fabada es un producto del genio gandiense, ni que el creador de Juego de Tronos se inspiró en esta ciudad, concretamente en la Plaça del Prado, que antes hemos visitado. Parece que no, pero cada día la historia avanza, salen nuevas revelaciones a la luz y bastantes de Gandia, como es lógico, amigo mío. No lo digo yo, lo dicen la Historia, la tradición y la cultura. Y ahora, ¡avancemos hacia el palacio Ducal!», exclamé apuntando con el dedo hacia la calle del Palau, comenzando a caminar ágilmente, comprobando una vez más que la capacidad de obediencia de los seres humanos, como su credulidad, es ilimitada.

Al enfilar la calle de marras señalé de pasada los adoquines e informé de que bajo esas pulcras piedras los arqueólogos municipales habían descubierto en 2010 algunas tumbas inequívocamente egipcias. «Casi en el mismo lugar», dije, «en que un gandiense había inventado la rueda. Pero no tenemos tiempo para hablar de todo y hoy nos ceñiremos solo a lo mejor», vociferé, sin dejar de andar a paso de corredor de marcha. Detuve a la peña frente al Palau, del que salía lentamente la corporación municipal. «Esas personas de aspecto enfermizo que ahora vuelven a sus despachos para descansar», informé en tono respetuoso, como quien hace una confidencia, «celebran cada semana el Día del Turismo, también llamado Día de la Tradición, en el salón de Coronas que luego veremos, rodeados de representantes de la Semana Santa, del colectivo fallero y de los ramos de la hostelería y de la construcción. Los falleros lloran, los de la Semana Santa se flagelan, aunque solo un poco, y el alcalde hace un discurso largo en honor de Gandia que se remonta al Génesis, como ya he dicho. Después todos aplauden y el abad de la Colegiata, cuyo flamante campanario podemos ver desde aquí, bendice a los asistentes en latín. Es un rito que no se celebra en ningún otro lugar del mundo, que data de la Edad Media y que el gran poeta Ausiàs March, que vivía en la calle de al lado, recoge prácticamente en todos sus versos. La obra de March tiende a verse hoy como un encendido canto al turismo».

«He oído hablar de ese Márquez», dijo un tipo extrañamente joven, de unos sesenta años. «¡Pero ¡cuántas tradisiones atesoran ustedes! ¡Qué hermoso!», exclamó una mujer de cabellos lívidos con radiante acento argentino. «Sí. Son tantas que en realidad no sabemos qué hacer con ellas», dije yo, reflexivamente, «de ahí nuestro orgullo, del que recientemente se han hecho eco el Libro Guinnes de los Récords y la Unesco, que piensa declararlo Bien Inmaterial de la Humanidad. Pero adentrémonos ahora en el santuario de los Borja. Por favor, quítense los zapatos». Esperé unos segundos antes de decir: «Es broma». Mi sentido del humor fue celebrado por todos, menos por el carcamal de la gorrita a cuadros, que me miraba fijamente y de quien aparté la vista con desprecio, habiendo cosechado la adhesión de la mayoría.

Ya en el interior del Palau les mostré la cama donde el santo dormía a duras penas, asediado por visiones místicas y junto a la que levitaba cada mañana, antes de cepillarse los dientes, antes de ponerse la aureola. «Por desgracia no ha llegado hasta nosotros el cepillo», dije con fingida consternación. Les hablé de Lucrecia Borgia, que me sonaba, de San Ignacio, que me parecía que también tenía algo que ver con todo aquello, les hablé de Papas y venenos, de sexo, muerte y santidad, hice un revoltijo con todo y al salir dije que, por desgracia, los últimos jesuitas habían abandonado «la casa» recientemente, aunque estábamos intentando poner remedio a esa desgracia contratando a figurantes. «¡Pero por supuesto!», dijo la señora argentina, «sería una pena». «Más que nada por la cultura, que tan importante es para la sociedad», dijo el que parecía más joven. «Así es», dije lacónicamente, dejando que el peso de la historia y la cultura nos impregnase a todos. Luego les llevé a ver las ruinas del CEIC Alfons el Vell.