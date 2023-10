El Ayuntamiento de Gandia se ha librado de pagar una indemización cercana a los 3,5 millones de euros a la empresa de una antigua discoteca situada en la playa a la que, en un larguísimo conflicto que se remonta a hace más de diez años, le retiró la licencia de actividad a la vista de un informe técnico que alertaba de varias deficiencias en esas instalaciones.

La mercantil propietaria de la sala, que llevaba el nombre Pati Pami, consideró injusto que se le retirara la licencia de actividad y recurrió ese cierre, pero el Ayuntamiento de Gandia se mantuvo inflexible y se negó a la reapertura de la sala de baile y fiesta, situada en el Camí Vell de València, más conocido por la carretera Natzaret-Oliva.

Entonces fue cuando la empresa abrió un proceso judicial para reclamar una indemnización monetaria al ayuntamiento en concepto de pérdidas generadas por no poder proseguir la actividad de discoteca. En concreto valoró las inversiones realizadas en el local en un montante de 2,5 millones de euros, a los que cabe añadir el lucro cesante derivado de la privación suscitada por tener que cerrar la discoteca y los intereses generados desde el momento de la clausura. En total, casi 3,5 millones, según resalta la sentencia de la sección primera de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se ha dado a conocer ahora y que ratifica una anterior resolución igualmente favorable al ayuntamiento.

Llama la atención que la misma sentencia señale los motivos por los que el ayuntamiento procedió a la clausura de ese local que, añade la resolución, durante un tiempo incluso «ejerció clandestinamente la actividad de discoteca».

En ese sentido, resulta clarificador el resumen que acompañó a la sentencia del año 2017 que anuló la licencia de actividad. El tribunal señala que tras inspeccionar el establecimiento de ocio los técnicos elaboraron un informe que determinó numerosas deficiencias que afectaban a la seguridad y que podían poner en peligro a los clientes en el caso de que, como se ha visto ahora en la ciudad de Murcia, se produjese un accidente en su interior.

Un ascensor no disponía de las debidas revisiones de control para garantizar su seguridad y, además, estaba bloqueado en el momento de la visita, lo que no permitió al perito acceder a su interior. Igualmente el hueco de ese aparato no se había construido conforme a la normativa de prevención de incendios, de manera que carecía de la debida resistencia al fuego.

El informe añade que las escaleras de emergencia de la planta baja carecían de alumbrado y señalización en los escalones. Otra escalera de emergencia estaba cerrada y no contaba con un extractor que evitara la acumulación y eliminación de humos y sustancias tóxicas en caso de incendio.

Ni en la planta baja ni en la primera existían zonas de espacio seguro exigidas por la normativa en vigor y se apreciaron elementos que obstaculizaban la evacuación segura por las puertas de emergencia.

«Todos estos incumplimientos que la administración dice que son menores a nosotros nos parecen particularmente graves, hasta el punto de provocar la anulación de la licencia de actividad otorgada», concluye tajante la sentencia en la que los jueces avalan la actuación municipal y rechazan las pretensiones de la empresa para que sea indemnizada con 3,5 millones de euros.

El local objeto de este litigio ya no volvió a abrir sus puertas como discoteca porque, con posterioridad a la anulación de la licencia, el ayuntamiento modificó sus normas urbanísticas y prohibió esa actividad en esta zona de la playa argumentando, entre otros aspectos, las muchas quejas por ruidos presentadas por los vecinos residentes en su entorno.