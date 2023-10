Mi amigo y compañero B. Orihuel Iranzo transmitió perfectamente en un artículo reciente la vertiente investigadora que en la década de los cincuenta y parte de los sesenta se vivía en nuestro Instituto Laboral de la mano de nuestros profesores de ciencias. Hoy comentaré únicamente la labor docente y sus cualidades humanas de todos los profesores de Matemáticas o Física y Química, las asignaturas teóricas estrella en nuestra formación.

En los años posteriores a los que cursé el Bachillerato Laboral en el Instituto Laboral de Gandia observé el alto nivel que nos habían inculcado en aquellas clases nuestros dos profesores, don José Merí Puig y don Benito Orihuel Gasque. En los últimos meses del último curso del bachiller, derivadas e integrales eran el pan de cada día en las clases de matemáticas, que en la asignatura de Estadística nos permitía entender perfectamente la campana de Gauss y que cubrían casi por completo la asignatura de Cálculo del primer curso de Ingeniería Superior Industrial que cursé al año siguiente. Mis ventajas en la Universidad eran más que patentes gracias a la formación avanzada que se me había transmitido en el bachiller y desde el punto de vista formativo esta era la característica principal en su labor para con nosotros, sus alumnos: avanzarnos al mundo con el que nos íbamos a encontrar y darnos los instrumentos que nos permitieran tener éxito en nuestros objetivos, pero si debiera de resaltar alguna característica especial de este reducido grupo de profesores no sería su visión de futuro en lo que respecta a sus materias lectivas, sino el impacto de su carácter como personas en todos nosotros por sus cualidades humanas, tan distintas y tan poderosas al mismo tiempo, en don José Merí y don Benito Orihuel.

Nos miraba sin vernos don José Merí desde detrás de sus gafas de más de cuatrocientas dioptrías seguro, unas gafas anchas, densas, espesas y particularmente… gordas. Sí, muy gordas. Sus lentes deformaban su cara dándole un aspecto casi cómico y cerraban una frente ancha para enlazar con una nariz aguileña. Desde su oscuridad podía ver con total nitidez lo que hacía cada uno de nosotros, donde estábamos, como respirábamos y con quien estábamos hablando, mientras el trataba de transmitirnos el principio fundamental de todas y cada una de sus clases: aprender a pensar. Su inteligencia sobrevolaba la clase y describía círculos alrededor de los revoltosos a los que era capaz de identificar con una precisión asombrosa generando en todos nosotros una sensación de sentirnos observados por alguien que era evidente que no nos veía. Sus clases eran un aprendizaje continuo en la búsqueda de las causas, el origen de los conceptos, la investigación de la materia prima de cada axioma que teníamos que entender por completo sin memorizar. La Física es la base de casi todas las materias que se pueden aprender en una Ingeniería y don José era consciente de que estas materias suyas, la Física y la Química no se aprenden, se deducen y para eso hay que aprender a pensar y ese objetivo lo lograba con nosotros casi sin darnos cuenta. Las cuatrocientas dioptrías que desde mi ignorancia juvenil les asignaba a sus pesadas lentes pensando en los Cuatrocientos Golpes de Truffaut y en que Antoine Doinel pudo al fin ver el mar como símbolo de libertad, no le impedían a él ver con total claridad como trasmitir a ese grupo de gente, que éramos sus alumnos, sus principios que después fueron los nuestros.

Don Benito Orihuel Gasque era harina de otro costal, las matemáticas son la ciencia exacta, la ciencia precisa, la que no admite dudas ni ambigüedades y Don Benito se encargaba en cada clase de transmitirnos estos pequeños detalles en sus horas compartidas con nosotros. Entrar a clase a las nueve era entrar a clase a las nueve, cinco minutos de cortesía y se cerraba la puerta. La estructura mental ordenada que implica estudiar y enseñar matemáticas de una manera disciplinada la transmitía don Benito en cada uno de sus actos y sin darnos cuenta marcaba los nuestros. Buscar el resultado exacto de un problema no admitía alternativas y esta rectitud de actuaciones y precisión en el trabajo actuaba en nosotros como una especie de formación subliminal dirigida al control de las emociones por la mente, casi un avance de lo que hoy llamaríamos desarrollo de la inteligencia emocional. Su influencia en todos nosotros, como en el caso de Merí era mucho mayor que el aprendizaje de sus clases lectivas.

Grata es la memoria de Don José María Moragues y don José Torres, completando el elenco de estas asignaturas en distintos periodos con la característica de que don José Torres, Pepe Torres, para sus exalumnos, fue primero alumno del Instituto de la cuarta promoción cursando estudios en un tiempo récord. Torres, con su cercanía y su saber enseñar, continúa siendo maestro, referente y amigo. Para todos ellos, vaya mi reconocimiento y el de todos sus alumnos por la formación recibida.