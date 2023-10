Las Fallas de Gandia no ganan para disgustos en los últimos tiempos. Hace unos años fue el asunto judicial que condenó a la comisión del Prado por la retirada de ninots, las pasadas fallas la sanción a varios miembros de esta misma comisión por insultos al presidente, Telmo Gadea, y ahora la expulsión de la entidad de una de las comisiones que la conforman.

Se trata, en concreto, de la comisión Escola Pia. Con 11 votos a favor, 11 abstenciones y uno en contra (el de la propia falla) la asamblea celebrada la noche de este martes aprobó la propuesta de la comisión disciplinaria para la salida de esta entidad de la federación durante los próximos dos ejercicios. El asunto lleva medio año coleando, un tiempo en el que los miembros del grupo que analiza este tipo de cuestiones ha estudiado la documentación y las pruebas remitidas por las partes, mientras que la falla ha presentado sus alegaciones y recursos.

Tras este proceso, los miembros de la disciplinaria han llegado a la conclusión de que, a su entender, la falla Escola Pia ha incurrido en una irregularidad administrativa, un hecho que "altera la convivencia fallera y no respeta los acuerdos aprobados". Esta propuesta fue elevada a la asamblea general del martes que validó la sanción.

Desde la entidad no han tardado en reaccionar y, aunque han declinado realizar más declaraciones, han emitido un comunicado en el que consideran que se trata de una decisión "no ajustada a derecho". Por ese motivo ha anunciado que trasladará los hechos "al ámbito judicial" con el objetivo de "defender los intereses tanto de la entidad y los falleros expulsados como del resto de la comisión".

Por ese motivo, la comisión señala que "hasta que la Justicia no se pronuncie, nosotros seguiremos trabajando por las Fallas y por Gandia".

Los efectos inmediatos para la fala Escoles Pies son que no podrá participar en ningún acto que organice la Federació de Falles a lo largo del ejercicio. No podrá, por ejemplo, desfilar en la "ofrena" ni optar a los premios. No podrá participar en los juegos, festival infantil, concurso de "llibret", escenas ecológicas o LGTBI, etc.